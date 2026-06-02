正宗葡撻名店Manteigaria中環開業　投資署：港助國際企業拓業務

投資推廣署周二（2日）宣布，以新鮮現烤正宗葡撻（Pastéis de Nata）聞名的葡萄牙烘焙品牌Manteigaria，正式於中環開設香港首間分店。這標誌該集團國際化的重要里程碑，也展現了香港作為經典餐飲品牌進軍亞洲的策略樞紐地位。



2026年6月2日，投資推廣署宣布，葡萄牙烘焙品牌Manteigaria於中環開設香港首間分店。圖為署理投資署署長劉智元（右一）、葡萄牙駐澳門及香港總領事雷德生（左一）、葡多利集團行政總裁Francisco Carvalho Martins（左二），以及投資署消費品牌及款待總裁黃思敏（右二）於開幕禮合照。（政府新聞處圖片）

署理投資署署長劉智元表示，歡迎Manteigaria登陸香港，為本地一眾蛋撻迷帶來舌尖上的驚喜。而Manteigaria的進駐，也再次印證香港作為中西文化交匯點的獨特魅力──既能滿足多元味蕾，也是國際企業拓展業務的首選地。

Manteigaria所屬餐飲集團——葡多利集團的行政總裁Francisco Carvalho Martins表示，香港消費者熱愛新事物、品味國際化、對味道講究。其品牌尋找一個既重視傳統又追求創新的國際市場，香港是不二之選。

2026年6月2日，投資推廣署宣布，葡萄牙烘焙品牌Manteigaria於中環開設香港首間分店。圖為Manteigaria中環新店。按照品牌傳統，當新一批葡撻出爐時，門外的鈴鐺都會被搖響。（政府新聞處圖片）

隸屬百年餐飲集團 擬至2027年底在港設6間分店

據指出，Manteigaria在2014年於葡萄牙里斯本創立，為擁有逾百年歷史餐飲集團葡多利集團的旗下品牌。Manteigaria目前在葡萄牙、法國、澳門及西班牙營運超過20間分店，其葡撻於開放式廚房以傳統里斯本工藝每日新鮮烘焙，呈現酥脆撻皮與絲滑漿餡，再伴以一抹肉桂粉享用。

憑藉對香港蓬勃飲食市場的信心，Manteigaria計劃至2027年底在香港開設6間分店。投資署一直與葡多利集團及Manteigaria緊密合作，於市場策略、本地市場洞察，及對接本港優質供應商網絡提供支援，協助品牌成功登陸並擴展業務。