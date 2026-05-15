新加坡運動競技場Xventure鰂魚涌開幕　設8米高滑梯、高空繩網陣

來自新加坡的全新室內運動競技場Xventure，今日（15日）於鰂魚涌康怡廣場開幕。場館佔地近兩萬平方呎，設有9大主題區域，設有26項結合實體運動、互動娛樂與數碼科技的挑戰項目，包括8米高的極速滑梯樂園等。



投資推廣署今日（15日）表示歡迎，認為競技場為香港的體驗式零售及休閒產業注入顯著動力。該公司則表示，香港的消費者樂於接受創新體驗，認為香港是將創新體驗概念拓展至海外市場的重要跳板。



投資推廣署歡迎來自新加坡的全新室內運動競技場Xventure在香港開幕。（政府新聞處相片）

開拓青少年及成人「運動娛樂」市場

家庭教育娛樂場館Kiztopia於2022年進駐香港，以家庭客群為主，在本地成功建立了市場據點。今次Xventure是Kiztopia的延伸品牌，針對高增長潛力的青少年及成人「運動娛樂」市場，標誌着企業多元化的戰略發展。

設9大主題區 包括8米高的極速滑梯樂園

Xventure設有9大主題區域，提供豐富的遊樂設施。重點項目包括8米高的極速滑梯樂園、高空繩網陣、忍者障礙歷險、彈跳競技場，以及結合科技與運動的數碼互動區。香港的全新競技場將作為該品牌未來拓展至泰國、馬來西亞及新加坡等地區的戰略跳板。

投資推廣署歡迎來自新加坡的全新室內運動競技場Xventure在香港開幕。（政府新聞處相片）

投資署：為港零售及休閒市場投信心一票

投資署助理署長劉智元歡迎Xventure在香港開幕，並稱其進駐再次印證香港作為創新業務及體驗經濟首選地的獨特優勢，富有遠見的企業在港投資，實在令人鼓舞，亦對香港蓬勃的零售及休閒市場投下信心一票。

投資署表示，香港零售業增長勢頭正盛。根據政府統計處數據，3月份零售業總銷貨價值按年上升12.8%，並已連續11個月錄得增長。

投資署消費品牌及款待總裁黃思敏（中）、Kiztopia香港總經理吳曉春（左一）、Kiztopia創辦人及行政總監田冰（右一）、Kiztopia 首席發展官及聯合創辦人馬小磊（左二）和投資署消費品牌及款待高級副總裁許嘉珮（右二）於新店合照。（政府新聞處相片）

Kiztopia香港總經理吳曉春表示，香港的消費者多元化、觸覺敏銳，且樂於接受創新體驗。在投資署的支持下，公司在香港開設大型、跨世代「運動娛樂」場地的決定水到渠成。香港不僅提供源源業務增長動力，更是將創新體驗概念拓展至海外市場的重要跳板。