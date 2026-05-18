氫能｜韓國現代汽車集團牽頭　推動在港將堆填區氣體「轉廢為氫」

投資推廣署表示，來自韓國、中國內地、法國及香港的九家業界領先企業，包括現代汽車集團，於今日（18日）舉行的國際氫能發展論壇2026上，簽署有關建設氫能生態系統的標誌性合作備忘錄，合作各方將優先發展「轉廢為氫」技術，把堆填區氣體轉化為清潔能源，同時着力推動加氫站基礎設施的試點計劃。



新界西堆填區。(資料圖片)

新界西堆填區。(資料圖片)

署方表示，合作框架由現代汽車集團牽頭，現代汽車集團執行副總裁兼能源與氫能事業部負責人Seung Kyu-shin表示，是次簽署的合作備忘錄，彰顯現代汽車集團透過氫能業務的實力與經驗，推進香港氫能政策和氫能生態圈發展。「我們視香港為起點，期望未來的合作和業務機遇進軍至更廣闊的亞太區氫能市場。」

現代汽車集團與來自韓國、中國內地、法國及香港的九家業界領袖在今日舉行的國際氫能發展論壇2026上，簽署有關建設氫能生態系統的標誌性合作備忘錄。（政府新聞處圖片）

參與簽署合作備忘錄的其他主要夥伴包括：現代汽車集團旗下的現代汽車公司和Hyundai Engineering & Construction、中國檢驗有限公司、俊和巴士服務有限公司、俊和建築工程有限公司、江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司、JEA ENG、Templewater Limited、香港中華煤氣有限公司，以及威立雅香港控股有限公司。

根據備忘錄，各方致力在香港構建完善且自給自足的氫能生態體系，目標在2030年底前全面投入運作。合作各方將優先發展「轉廢為氫」技術，把堆填區氣體轉化為清潔能源，同時着力推動加氫站基礎設施的試點計劃。為實現完整的價值鏈整合，合作各方亦會致力部署客製化的氫燃料電池車隊，涵蓋商業旅遊巴士與機場接駁巴士。

投資推廣署表示，透過是次合作，現代汽車集團亦將香港定位為其在亞太地區擴張氫能業務的策略基地。署方指是次多方長期合作計劃將構建完整、全周期的氫能產業鏈，涵蓋生產、儲存、運輸、加注及應用各環節。

署理環境及生態局局長黃淑嫻致辭時表示，這次合作將有助加速綠色轉型，以實現碳中和。（政府新聞處圖片）

署理環境及生態局局長黃淑嫻表示，這次合作標誌着本港在發展實質及符合實況的氫能應用的重要里程碑，將有助加速綠色轉型，以實現碳中和。她表示，結合韓國卓越的科技優勢及香港策略性的都市場景，香港可成為推廣綠色及低碳技術的絕佳國際示範平台。「這些頂尖創新技術若能在香港成功應用並擴展規模，將為全球現代化城市樹立正面榜樣，並提供具參考價值的高度可行方案。」

投資推廣署署長劉凱旋致辭時表示，今日多方簽署儀式釋出清晰信號，顯示香港氫能生態系統正穩步發展。（政府新聞處圖片）

投資推廣署署長劉凱旋，今日釋出清晰信號，顯示香港氫能生態系統正穩步發展。她指過去三年，投資推廣署成功促成多家領先的氫能企業在港落戶，其中數家更已在香港交易所上市並合共集資超過25億元。「對有志推動全球綠色發展的企業而言，香港正是它們拓展業務的理想之地。」

（左起）投資推廣署高級副總裁杜珮煒、投資署署長劉凱旋、現代汽車集團執行副總裁兼能源與氫能事業部負責人Seung Kyu-shin、韓國國土交通部國土都市室室長Jeong Eui-kyung、投資署金融服務及科技、可持續發展環球總裁梁瀚璟和投資署運輸及物流／工業高級副總裁何雅嫻於論壇上合照。（政府新聞處圖片）

參與企業之一的香港中華煤氣表示，戰略合作核心目標有三個：利用堆填區收集的生物沼氣生產綠色氫氣；在港部署及推廣氫能商用車輛及氫能發電機；共同培育氫能初創企業，為行業注入創新動力。

煤氣表示，作為香港氫能生態圈的協調者與核心參與者，目前已成功完成8個氫能示範項目，業務版圖全面覆蓋氫能的「生產、運輸、應用」三大環節；擁有超過3,700公里的完善地下管道基建，遍布全港，無需依賴大量路面危險品車輛運輸，即可實現安全、高效的氫能配送。

煤氣公司營運總裁——香港業務鄭曉光表示，發展氫能生態圈絕對不能單打獨鬥，必須依靠多方攜手參與和共同建設，強調目標非常明確——在2030年前讓香港市民切實感受到氫能帶來的清新空氣與綠色經濟效益。