國產平價彩妝品牌JudyDoll攻港　首店插旗屯門　投資署提供支持

內地國產人氣平價彩妝品牌「JudyDoll」攻港，在屯門市廣場開設首間實體店。投資推廣署今日（1日）公布，該品牌創立於2017年，憑藉深耕社交媒體贏得年輕消費者青睞，將支持該品牌繼續擴展至香港其他核心零售地區，並充分利用香港作為出海平台，拓展海外市場。



翻查資料，JudyDoll是近年小紅書爆紅的內地國產平價彩妝品牌，例如其熱門產品「高光修容盤系列」，便被不少用家喻為「平價版專櫃修容」。



投資推廣署公布，內地人氣彩妝品牌JudyDoll開設香港首間實體店。圖為JudyDoll香港新店。（政府新聞處圖片）

JudyDoll創立於2017年 深耕社交媒體贏得年輕人青睞

投資推廣署今日公布，JudyDoll已來港開設首間實體店，冀透過香港作為試點，進一步由網購銷售擴展至線上線下全渠道營運，建立更廣闊的國際品牌知名度。

投資推廣署介紹指，內地化妝品行業發展迅速，2025年全渠道交易額突破人民幣1.1萬億元（折合約1.27萬億港元），市場規模保持全球領先，其中內地美妝品牌佔國內市場份額，已提升至近60%，並憑藉深耕社交媒體贏得年輕消費者青睞。

投資推廣署表示，JudyDoll由上海橘宜集團於2017年創立，憑藉產品豐富的色彩創意及品質，深受年輕消費者喜愛。品牌並提供清真認證產品，開拓不同文化背景的市場。

投資署消費品牌及款待首席高級副總裁梁耀云（左）及JudyDoll香港高級銷售及市場經理周培靖（中）在JudyDoll新店合照。（政府新聞處圖片）

投資推廣署︰支持JudyDoll擴展至香港其他核心零售地區

投資署消費品牌及款待首席高級副總裁梁耀云，歡迎JudyDoll在港開設首間實體店，期待JudyDoll實體店帶來的嶄新彩妝體驗文化，與之相輔相成的創意網上互動，為香港這座匯聚國際潮流的城市注入新色彩。她期望品牌充分利用香港作為出海平台，拓展海外市場。

JudyDoll香港高級銷售及市場經理周培靖表示，香港是全球潮流交匯點，香港蓬勃的彩妝文化與時尚氣息一脈相承，希望在香港日益增長及備受信賴的零售市場中，向更廣泛的消費者展現JudyDoll的品牌活力、態度及美學。

投資推廣署指，一直為JudyDoll在香港開設實體店，提供實用資訊及支援，將繼續支持品牌的業務發展，包括計劃擴展至香港其他核心零售地區，又指JudyDoll獲視為內地美妝品牌拓展海外市場的先行者，足跡遍及日本、東南亞、澳洲、加拿大、中東及北美等地。

JudyDoll熱門產品包括「高光修容盤系列」。（網上圖片）

JudyDoll高光修容盤系列被用家喻為平價版專櫃修容

翻查資料，JudyDoll是近年小紅書爆紅的內地國產平價彩妝品牌，例如其熱門產品「高光修容盤系列」便被不少用家喻為「平價版專櫃修容」。至於香港首店位於屯門市廣場，即日起至6月30日推出開幕限定優惠，包括買任何產品即送迷你便攜睫毛夾等。