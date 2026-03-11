陳茂波：特區政府會多措並舉　歡迎更多內企來港壯大發展

投資推廣署和香港中國企業協會周二（10日）聯合舉辦中資企業新春酒會，與多位中資企業代表及工商界人士聚首一堂，同賀新春，並在酒會前舉辦「內地企業出海論壇」，與業界共商出海發展機遇，探討內地企業如何善用香港這個母港，實現出海藍圖。兩項活動共有近800中資企業代表出席。



圖為2026年3月10日，財政司司長陳茂在2026年中資企業新春酒會致辭。（政府新聞署圖片）

2026年3月10日，投資推廣署和香港中國企業協會聯合舉辦中資企業新春酒會，邀請各中資企業同賀新春。圖示投資署署長劉凱旋在酒會致歡迎辭。（政府新聞署圖片）

酒會由財政司司長陳茂波、中聯辦副主任張勇、商經局局長丘應樺、投資署署長劉凱旋，中企協會會長王海民擔任主禮嘉賓。

陳茂波致辭時指出，今年是國家「十五五」開局之年，未來5年是國家發展的重要關鍵期。香港在「一國兩制」下擁有獨特的制度優勢，是國際金融、貿易、航運、創科中心，要發揮好所長，加快融入和服務國家發展大局。特區政府期待繼續與中資企業攜手並肩，為促進香港的繁榮穩定一起打拼，也為國家的強國建設作出新的更大貢獻。

陳茂波也表示，一直以來，中資企業植根香港，積極支持特區政府推動香港的經濟發展，在各行各業都擔當中流砥柱的角色。近年來，內地企業加快出海步伐，不少都利用香港這個平台，籌集資金、展示產品和服務、進行研發活動，以至管理國際業務等。特區政府會多措並舉，歡迎更多內地企業來港，充分利用香港全鏈條的資金支持和國際化優勢，壯大自身發展。

投資推廣署與香港中國企業協會於中資企業新春酒會前舉辦「內地企業出海論壇」，向內地企業代表分享香港「內聯外通」的營商優勢以及借港出海的成功案例。圖為商務及經濟發展局局長丘應樺作主旨發言。（政府新聞署圖片）

丘應樺：為內企「走出去」提供導航與一站式支援服務

丘應樺在「內地企業出海論壇」上表示，面對全球南方市場和「一帶一路」等重要機遇，香港作為內地企業出海的首選平台，已準備就緒為內地企業「走出去」提供導航與一站式支援服務。他期待更多內地企業借香港平台出海拓展業務，攜手合作，實現互利共贏，共同編寫內地企業出海的新篇章。

王海民表示，協會團結凝聚廣大中資企業植根香港、服務香港，已成為支援香港經濟發展、維護社會長期繁榮穩定的中堅力量。展望未來，中企協會願與各界加強合作，在共同助力香港加快實現由治及興、推動「一國兩制」行穩致遠中貢獻力量。

2026年3月10日，投資推廣署和香港中國企業協會聯合舉辦中資企業新春酒會，邀請各中資企業同賀新春。圖示香港中企協會會長王海民在酒會致歡迎辭。（政府新聞署圖片）

新春酒會是投資署和中企協會合辦的年度重頭活動，藉此感謝內地企業對香港社會與經濟發展的貢獻。「內地企業出海論壇」則邀得多位香港專業服務生態圈和內地出海企業代表分享香港「內聯外通」的營商優勢，以及借港出海的成功案例。