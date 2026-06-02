Save Lily｜非常父母涉疏忽照顧幼子被捕　狄志遠：Danny或送寄養

女童Lily的港人父母回港後，母親關小姐在家分娩誕下幼子Danny，現已兩個月大，惟父母拒絕提交DNA核實血緣，導致兩個月大的Danny至今仍無出世紙，難以接受醫療服務。警方今（2日）以涉嫌「疏忽照顧兒童」拘捕兩人，Danny亦已被送院檢查。



前社福界立法會議員、新思維召集人狄志遠認為，曾先生及關小姐現時遭警方拘捕調查，罪名牽涉疏忽照顧兒童，社署將在調查期間接管Danny，並為其做醫療檢查。至於Danny未來命運，若二人疏忽照顧兒童罪成，又或長期沒申請出生證明，社署有權申請監護令。在監護令下，Danny多數會被送至寄養家庭或兒童院。



關小姐誕下的3名兒女全都以母乳餵哺。（資料圖片/黃學潤攝）

曾先生與關小姐向記者報稱沒有結婚。（資料圖片／黃學潤攝）

曾先生與關小姐的幼小Danny同樣在家中誕生。（黃學潤攝）

狄志遠指出，今次事件已經引起社會嘩然，他認為警方的行動合理，亦是無可厚非，因為對於Danny出生至今仍未有出世紙、未能接受疫苗等，屬於可見的失誤；至於家長沒有合理解釋，具備疏忽照顧幼兒的嫌疑。

他表示，按照流程，接下來當局應會對涉事父母進行全面評估，最重要是否適合繼續照顧Danny。

狄志遠指，若調查發現家長不涉及疏忽照顧等刑事罪行，Danny交回父母後，社署應更積極跟進。（資料圖片/廖雁雄攝）

狄志遠：曾先生與關小姐盡快處理相關問題才可避免

狄志遠表示，曾先生及關小姐現時遭警方拘捕調查，罪名牽涉疏忽照顧兒童，社署將在調查期間接管Danny，並為其做醫療檢查。至於Danny未來命運，若曾先生及關小姐疏忽照顧兒童罪成，又或長期沒申請出生證明，社署有權申請監護令。

狄志遠表示，在監護令下，Danny多數會被送至寄養家庭或兒童院。他指若曾先生與關小姐想避免上述狀況，應盡快處理相關問題，並與當局協調，確保兒童得到適當照顧。

自稱Danny父母的曾先生與關小姐，指幼子Danny今年初在香港於家中自然分娩誕生。（資料圖片/黃學潤攝）

曾先生及關小姐報稱Danny出生約兩個月。（資料圖片／黃學潤攝）

若不涉刑事 狄志遠促社工應更積極跟進 以情理勸解父母

狄志遠認為，若警方調查後，發現該對父母不涉疏忽照顧等刑事罪行，將Danny交回父母後，社署應更積極後續處理，一般而言，應盡量減少幼兒與父母分離的時間，「愈長時間分開則愈不理想」

他指社工後續跟進時，要令當事人家長明白，今次結果是因不遵守程序導致，如再不處理，對家庭和幼子只會有害無利。因此，社工在勸解時應該講求技巧、「講情講理」，舉例列明家長做法對Danny的傷害和家庭完整性的重要之處，「相信父母都已經知道底線喺邊度」。