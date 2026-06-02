Save Lily｜管浩鳴籲證明家長適合照顧Danny　江玉歡籲檢視法例

女童Lily的港人父母回港後，母親關小姐在家分娩誕下幼子Danny，現已兩個月大，惟父母以私隱和宗教為由，拒絕提交DNA核實血緣，導致Danny至今仍是無出世紙的「無證兒童」。社聯主席管浩鳴指最重要是確保Danny安全，認為局方要平衡人情法理，並呼籲建議Danny家長若想繼續照顧兒子，應該配合程序去做基本檢查。選委界前議員江玉歡認為，事件反映出長遠要檢視《保護兒童及少年條例》(第213章)有否優化空間，包括檢視需否改進「受照顧或保護的兒童」定義。



狄志遠認為政府處理方法未夠積極，有需要可請警方配合約見家長。（廖雁雄攝）

狄志遠倡有需要請警方配合約見家長

勞工及福利局局長孫玉菡今日見記者公布跟進情況，指從上月28日起不斷聯絡家長，直至昨日才成功透過電郵聯絡，正積極爭取接觸Danny，希望可安排其接受健康檢查與評估，強調首要任務為Danny的健康和安全，會持法理情兼顧，全力跟進事件。惟過去一周事件引發全城關注，對於Danny父母難以聯絡上，政府除了嘗試勸籲和溝通，還可以怎麼做？

「我覺得不能（因為）家長不合作，就冇方法睇到小朋友嘅情況，政府應該有措施。」狄志遠指出，政府處理方法未夠積極，不應只是了解和勸籲角色，即便沒有接觸到當事人，若評估事態屬嚴重，例如合理地懷疑嬰兒獲照顧不當、存在安危憂慮，應約見家長。不過他強調，要評估嬰兒身體狀況，是否適合強烈行動。

最低限度係邀請去辦公室或上門傾，如需要，睇下警方點樣配合安排到見面。 狄志遠

選委界立法會議員管浩鳴。（梁鵬威攝）

管浩鳴：主要解決Danny身份問題

選委界立法會議員、社聯主席管浩鳴指，理解政府未必聯絡得上家長，「現時最緊要是為咗BB安全，要同家長慢慢協商」，以免令對方情绪受到太大刺激，希望局方在跟進事件的同時做到平衡人情法理。他又指，主要先幫助Danny解決身份問題，又建議Danny家長若想繼續照顧兒子，應該配合程序，為Danny做基本檢查，「都要有人證明你係適合」。

江玉歡倡檢視「受照顧或保護的兒童」定義

對於短期可採取的處理方式，選委界前立法會議員、律師江玉歡亦認同政府要密切觀察Danny有否不正常情況，若懷疑存在照顧疏忽，應主動出手干預調停。長期處理上，她呼籲留意現行《保護兒童及少年條例》(第213章)是否完善。

江玉歡稱，認同政府所指香港有整全法律制度保障兒童，惟現行《保護兒童及少年條例》(第213章)比較保守，「仍然用舊定義」。翻查資料，現行條例將需要受照顧或保護的兒童或少年，定義為受襲擊、虐待、忽略、性侵；及健康、成長或福利受損等情況的兒童或少年。

江玉歡認為，若依據「第213章」中疏忽照顧兒童的定義去舉證，「門檻一定唔低」，希望當局不時檢視法例有否優化空間。（梁鵬威攝）

她引述新加坡的保護兒童相關法例中，兒童被疏忽照顧的定義要更廣泛，「包括若有兄弟姐妹曾經被父母疏忽照顧；父母不提供醫療幫助；及子女受到精神損害，如脫離社交生活」，且新加坡父母若不提供子女醫療報告即屬違法。

江玉歡認為，若依據「第213章」中疏忽照顧兒童的定義去舉證，「門檻一定唔低」，希望當局不時檢視法例有否優化空間。她又提醒今年1月20日生效的《強制舉報虐待兒童條例》並非「萬靈丹」，針對保護兒童的法例應更全面。