小一派位誤發短訊｜家長稱無影響叩門　派首志願仍為兒子跨區報校

小一統一派位結果今日（3日）揭曉，派位結果未如理想的家長，可到心儀學校「叩門」，為子女申請候補位。今早八時多，陸續有家長到油蔴地天主教小學叩門。



因教育局系統設定「操作偏差」，有家長昨日提早接獲SMS短訊通知結果，得悉獲派第五志願。她認為，預先收短訊影響不大，放榜數天前已着手準備叩門，又指「早一日同遲一日都影響心情㗎啦」。另有獲派首志願家長稱，短訊無影響叩門，今日繼續為子跨區報讀心儀校。



油蔴地天主教小學校長張作芳相信，部份家長的心情可能受短訊「偷跑」影響，但整個派位程序則不受影響。而學校昨早收到零星家長來電查詢，沒有人到現場。



今早八時多，陸續有家長到油蔴地天主教小學叩門。（梁鵬威攝）

小一統一派位今日放榜，部份未獲派心儀校的家長，今早九時前來油蔴地天主教小學叩門。家長蔡女士的小朋友獲派第五志願學校，昨日已收到短訊得知結果。她表示，收到短訊一刻感到混淆，故立即致電教育局查詢，當時對方表明以今日公布的結果為準。

對於教育局提早誤發通知短訊，她表示沒所謂，無奈形容，「早一日同遲一日都影響心情㗎啦」。她解釋，數日前已着手準備叩門事宜，不會因為早一日得知派位結果，影響準備工作。她表示對系統運作不熟悉，不能評論事件，但滿意當局有職員即時接電話解釋。

早一日同遲一日都影響心情㗎啦。 家長蔡女士

對於短訊「偷跑」，蔡女士表示沒所謂，無奈指「早一日同遲一日都影響心情㗎啦」。（梁鵬威攝）

家長須到校務處遞交小一「叩門」文件。（梁鵬威攝）

家長須到校務處遞交小一「叩門」文件。（梁鵬威攝）

有家長獲派第一志願仍叩門 月花八千栽培子

家長馮小姐則指，昨日收到短訊時感愕然，因為短訊內的日期錯誤，但學生編號卻正確，所以當時懷疑短訊的真確性。後來她看到網上有不少人談論，媒體亦有報導派位結果以今日短訊為準，於是便沒有理會。

她的兒子獲派第一志願，該學校位於青衣區，她仍打算到港島及九龍的五間學校叩門，因為叩門的學校排名及升學途徑更佳。她指，叩門的競爭很大，若最終失敗，便會入讀獲派學校，之後再求轉校。她本身有安排兒子補習中、英、數，外加運動及音樂的課外活動，每月花費約8,000元。被問及時間表會不會太滿，她則表示幸好兒子不抗拒。

油蔴地天主教小學校務處外有椅子，供家長等候。（梁鵬威攝）

學生人口減 校長料全港叩門人數較去年跌約10%

油蔴地天主教小學校長張作芳相信，部份家長的心情可能受短訊「偷跑」影響，但整個派位程序則不受影響。而學校昨早收到零星家長來電查詢，沒有人到現場。

教育局早前指，本年度有86.2%的學生獲派首三志願學校，按年升6.5個百分點；連同自行分配學位獲派首三個志願的學童計算，整體滿意率為93.6%，亦較去年升3.6個百分點。

由於派位滿意度提升，她預計全港叩門人數或較去年下跌約10%。不過，她指，其校有5個叩門名額，去年接獲近300個申請，今年首日第一個小時的叩門人數，已比去年同期多。

油蔴地天主教小學校長張作芳預計，全港叩門人數或較去年下跌約10%。（梁鵬威攝）