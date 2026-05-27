新會商會中學校長爆粗有前傳　一男聲叫報警︰我哋香港最鍾意報警

屯門新會商會中學校長李卓興上周五（22日）在新加坡交流團期間，疑因租用的旅遊巴泊車問題，與當地兩名非華裔女保安爭執並辱罵對方。新加坡華語媒體《8視界新聞》報道曝光更多片段，當時女保安大聲喝止學生下車，有把男聲以廣東話放話報警：「我哋香港最鍾意報警」，司機則以普通話不斷催促學生趕快下車，更反問學生在怕什麼。



該媒體向涉事旅遊巴公司「旺運旅遊」查詢，獲回應指，與裕廊戰備軍協俱樂部內一間西餐廳已合作多年，由於旅遊巴體積龐大，被禁止進入俱樂部停車，因此業內10多年來都在俱樂部大門附近停車，以便乘客下車。



有網民在社交平台發布短片，屯門新會商會中學李卓興於新加坡研學團期間與當地保安爭執，李曾爆粗。（Threads@lch_principal.swcs）

有網民在社交平台發布短片，屯門新會商會中學李卓興於新加坡研學團期間與當地保安爭執，李曾爆粗。（Threads@lch_principal.swcs）

屯門新會商會中學5月20日至5月24日期間，舉辦新加坡經濟及科學研學團，惟行程第2日在裕廊戰備軍協俱樂部外，校長李卓興疑因租用的旅遊巴泊車問題，與當地兩名非華裔女保安爭執並辱罵對方，事件不斷發酵至今，李卓興昨日（26日）已被校董會即時停職，直至調查報告完成為止。

曝光片段揭校長曾放話報警︰我哋香港最鍾意報警

新加坡華語媒體《8視界新聞》昨日（26日）發布後續報道，曝光旅遊巴士內部份錄影片段，根據對話內容，可得知當時女保安大聲喝止，堅持不准任何人下車，司機則認為下車沒問題，催促學生趕快下車，校長則一度放話報警處理，並向學生表示走快一點便無問題。

屯門新會商會中學李卓興一度放話報警處理︰「Call police啦，我哋香港最鍾意報警。」（《8視界新聞》影片截圖）

屯門新會商會中學李卓興。（學校YouTube頻道截圖）

屯門新會商會中學李卓興（中）。（網上圖片）

錄影片段全文︰



男聲︰Call police啦，我哋香港最鍾意報警。



女保安︰They always like that, I cannot let them go down, Every time like that.（他們這次都這樣（停車），我不可以讓他們下車。）



司機︰下！下！下！沒事！別管了。走！怕什麼？



男聲︰行快啲，快啲落喇，唔好理啦，行快啲就得喇。



女保安︰Stop! Stop! Stop! Don't go down!



校長︰大人嘅嘢唔好理住喇，你哋自己落到就得喇。



涉事旅遊巴公司回應當地傳媒指，業內10多年都在事發地點停車，以便乘客下車。圖為裕廊戰備軍協俱樂部大門外的雙黃線馬路。（Google Map截圖）

涉事旅遊巴公司回應當地傳媒指，由於旅遊巴體積龐大，被禁止進入俱樂部停車。圖為裕廊戰備軍協俱樂部的停車處。（Google Map截圖）

旅遊巴公司︰業內10多年來都在事發地點停車

該新加坡媒體向涉事的旅遊巴公司「旺運旅遊」查詢，獲回應指，與裕廊戰備軍協俱樂部內一間西餐廳已合作多年，由於旅遊巴體積龐大，被禁止進入俱樂部停車，因此業內10多年來都在俱樂部大門附近、距離西餐廳不太遠的路邊，即事發地點停車，以便乘客下車。

翻查新加坡陸路交通管理局的規定，車輛在雙黃線不准泊車，但准「即停即走」，司機可靠邊立即讓乘客上落車。不過若地點位於私人場所，物業及保安則有權制定停車規則。

屯門新會商會中學校長李卓興在新加坡帶領學生交流團期間，在旅遊巴上與學生玩「接銀紙」遊戲，並稱「嗱，啲女人好貪心㗎」。（chipmunk.28061487@Threads）