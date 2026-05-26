屯門新會商會中學校長涉粗口罵星洲保安　當地警方接舉報正調查

屯門新會商會中學校長李卓興上周在新加坡交流團期間，上周五(22日）疑因租用的旅遊巴泊車問題，與當地兩名非華裔女保安爭執並辱罵對方。新加坡媒體今日（26日 ）下午報道，當日事發的戰備軍協俱樂部已發出聲明，稱保安公司已經報警，當地警方正調查案件。



屯門新會商會中學李卓興(中）。(網上圖片)

屯門新會商會中學校長李卓興。（學校YouTube頻道圖片)

涉事旅巴違規停雙黃線 車長疑有「前科」

有網民在社交平台Threads發文，指屯門新會商會中學李卓興於新加坡研學團旅行期間，疑因租用的旅遊巴泊車問題，與兩名非華裔女保安爭執。從該短片所見，李卓興當時以粗口辱罵女保安，並喝令對方「you shut up（你收聲）」，還伸舌頭做鬼臉挑釁。

李並以廣東話、疑帶有女性性器官用字指罵她們，說「X咩X，X你阿媽」。後方有一名女職員嘗試將李拉後調停，但未成功。李又着對方「行開啦你！」

有網民在社交平台發布短片，屯門新會商會中學李卓興於新加坡研學團期間與當地保安爭執，李曾爆粗。（Threads@lch_principal.swcs）

有網民在社交平台發布短片，屯門新會商會中學李卓興於新加坡研學團期間與當地保安爭執，李曾爆粗。（Threads@lch_principal.swcs）

女保安：旅遊巴違規停在路口雙黃線上 導致接放學家長全堵塞路上

新加坡《海峽時報》有作出報道，更成《新明日報》頭版內容。據《新明日報》報道，事件發生於上周五下午5時許，地點位於新加坡裕廊戰備軍協俱樂部的入口處。

其中一名涉事女保安接受訪問時表示，當天正值幼稚園放學時間，有許多家長前來接小孩回家，而該輛旅遊巴司機可能覺得車身太長，不願駛進，便直接將車違規停在路口雙黃線上，導致人們全都堵塞在路上。

女保安：車上一名男子衝過來喝罵 聽不懂罵人內容

女保安說，該名旅遊巴司機早有「前科」，她當時禮貌地請司機將旅遊巴駛進入口處，但對方不聽。於是她擋着車門，不讓車上的人下車，但車上一名男子、即校長李卓興衝過來罵她，與她爭吵，。

隨後雙方僵持不下，旅遊巴司機才將車往前開，讓車上的師生下車。女保安表示，當時並不知道對方是校長，也聽不懂對方的罵人內容。

學校門外掛上由5月20日至24日的新加坡研學團海報。（馬耀文攝）

餐館員工：旅遊巴司機違泊在先 保安只是盡本分工作

有附近餐館的員工透露，該交流團一行約40人，包括學生、導遊及教職員。當時看到校長在外面罵人，還有幾名教師在旁勸阻。員工又指，旅遊巴司機違泊在先，保安只是盡本分工作，而該名校長入店用餐後情緒已回復正常。

新加坡《聯合早報》今日報道，戰備軍協俱樂部已發出聲明，稱保安公司已經報警，當地警方正調查案件。