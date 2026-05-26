新會商會中學校長涉爆粗｜學生還原事件始末：校長無被挑釁下爆粗

屯門新會商會中學校長李卓興上周五（22日）在新加坡交流團期間，疑因租用的旅遊巴泊車問題，與當地兩名非華裔女保安爭執並辱罵對方。李卓興今日（26日)被校董會即時停職，直至調查報告完成為止。



有參加交流團的學生向《香港01》表示，團隊當晚本是要到餐廳吃肉骨茶，但不知為何行程被改，他們最終改為到其他餐廳吃西餐，司機因貪方便，將旅遊巴停泊於雙黃線位置，其後才發生事件。他指期間未見女保安作出挑釁行為，認為校長為人師表，「講粗口就更加唔應該啦。」



至於「接銀紙」遊戲，他指是由導遊發起，校長未能取勝後有樣學樣，向教師發起戰，向兩位女教師發出挑戰。



有網民在社交平台發布短片，屯門新會商會中學李卓興於新加坡研學團期間與當地保安爭執，李曾爆粗。（Threads@lch_principal.swcs）

有網民在社交平台發布短片，屯門新會商會中學李卓興於新加坡研學團期間與當地保安爭執，李曾爆粗。（Threads@lch_principal.swcs）

事件登上當新加坡報章頭版 標題：攜學生來新交流 港校長辱女保安

社交平台流傳片段，指屯門新會商會中學李卓興於新加坡研學團旅行期間，疑因租用的旅遊巴泊車問題，與兩名非華裔女保安爭執。

從該短片所見，李卓興當時以粗口辱罵女保安，並喝令對方「you shut up（你收聲）」。李並以廣東話、疑帶有女性性器官用字指罵她們，說「X咩X，X你阿媽」。事件登上當地報章《新明日報》頭版，標題為「攜學生來新交流 港校長辱女保安」。

原定往吃肉骨茶 突改至事發餐廳吃西餐 司機貪方便停雙黃線落客

一名不願具名的隨團學生還原事件經過。他說，交流團一共有34位同學及6位老師參加，團隊當晚本是要到一間餐廳吃肉骨茶，但不知為何行程被改，他們最終改為到其他餐廳 (裕廊戰備軍協俱樂部）吃西餐，司機因貪方便，將旅遊巴停泊於雙黃線位置，被兩名女保安阻止。

他形容當時李卓興校長「有一種好似想做英雄咁樣」去制止女保安阻攔，他稱期間未見女保安作出挑釁行為。他認為校長為人師表，「講粗口就更加唔應該啦。」

屯門新會商會中學李卓興。（學校YouTube頻道圖片)

屯門新會商會中學李卓興(中）。(網上圖片)

李卓興玩「接銀紙」遊戲爆出「啲女人好貪心㗎」成網上熱話

另一條交流團的影片流出的片段所見，李卓興在旅遊巴上與教師玩「接銀紙」遊戲，他拿出一張千元大鈔，讓教師嘗試在他放開1,000元時捉緊，有女教師嘗試失敗後，李卓興稱「要用對眼同對耳」，其後有女教師表示「攞嚟呀，我得㗎」，李卓興即向所有人稱，「嗱，啲女人好貪心㗎」，有關片段昨起再成網上熱話。

屯門新會商會中學校長李卓興在新加坡帶領學生交流團期間，在旅遊巴上與學生玩「接銀紙」遊戲，並稱「嗱，啲女人好貪心㗎」。（chipmunk.28061487@Threads）

屯門新會商會中學校長李卓興在新加坡帶領學生交流團期間，在旅遊巴上與教師玩「接銀紙」遊戲，並稱「嗱，啲女人好貪心㗎」。（chipmunk.28061487@Threads）

「接銀紙」遊戲由導遊發起 校長未能勝出後有樣學樣

該名學生說，「接銀紙」遊戲是由導遊發起，對方在行車中拿出1元美金紙幣，與同學及校長玩這種「眼明手快」的遊戲。他指校長在遊戲中未能獲勝，然後他親身上陣，拿出港幣1,000元銀紙，向兩位女教師發出挑戰。因車輛因正在行駛當中不斷搖擺，該張1,000元紙幣飄到另一位同學腳上，該名同學拾起，不料竟被校長以開玩笑形式告知，行為是「拾遺不報」。

事件曝光後，今早各大傳媒到學校附近探訪。他說，校方為中一至中五同學舉辦「應對傳媒採訪注意事項講座」，歷時逾10分鐘，告知他們若不清楚事件應婉拒採訪。

學校門外掛上由5月20日至24日的新加坡研學團海報。（馬耀文攝）