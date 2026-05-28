屯門新會商會中學校長涉粗口罵星洲保安 已向校董會提出請辭
屯門新會商會中學校長李卓興帶領研學團到訪新加坡期間，上周五（22日）疑因與當地女保安起爭執及用粗口辱罵對方，過程被拍下並在網絡瘋傳，引起關注。該校校董之一、前立法會議員黃俊碩回覆《香港01》表示，校董會今日（28日）已收到李卓興請辭，校董會將於一兩日内召開會議，討論是否接受李卓興的請辭。
校董黃俊碩：將開會討論是否接受李請辭
校董黃俊碩表示，校董會將在一兩日内開會討論是否接受校長李卓興的請辭，要考慮一籃子因素，包括對學生、外界的影響等。
黃早前表示，由於校長表現未能合符公眾期望，故決定即時停止李卓興職務，校董會在會議結束後，決定讓校長李卓興即時停職，直至完成調查報告為止，期間由副校長暫代職位。至於何時會完成報告，他僅說會盡快，報告未必會公開予公眾查閱。他說，在聽取隨團教師及校長本人對事件的陳述後，校董會才作出決定，「我諗校董會整體而言都覺得，校長嘅言行、表現未符合公眾期望。」
指校長出發點都係好 以學生的利益為依歸
黃俊碩表示，李卓興校長出發點都是為學生，「校長整體而言的動機，據我了解其實都係以學生的利益為依歸，𠵱一個一定係我哋相信教師，佢哋本身嗰出發點都係好嘅，咁但係言行上係咪真係同我哋一個教師專業操守有所匹配呢，咁我諗呢個係我哋今次校董會嘅決定嘅着眼點。」
疑因租用旅遊巴泊車問題與女保安爭執 指罵「X咩X，X你阿媽」
有網民在社交平台Threads發文，指屯門新會商會中學李卓興，於新加坡研學團旅行期間，疑因租用的旅遊巴泊車問題，與兩名非華裔女保安爭執。
從該短片所見，李卓興當時以粗口辱罵女保安，並喝令對方「you shut up（你收聲）」。李並以廣東話、疑帶有女性性器官用字指罵她們，說「X咩X，X你阿媽」。後方有一名女職員嘗試將李拉後調停，但未成功。李又着對方「行開啦你！」
校方昨發聲明：如有教職員操守及不當行為 必進行調查及跟進
新會商會中學昨日（25日）發表聲明，對於校長李卓興事件引起公眾關注及不安，深表歉意。 校方稱學校及辦學團體一向重視教職員的操守，如有教職員涉及操守及不當行為，學校必按既定程序進行調查及跟進；若違反教師操守或損害學校聲譽，定必嚴肅處理。
校方表示，已即時啟動危機小組處理事件，法團校董會亦高度關注，正積極向承辦旅行社了解事發經過，並要求提供相關資料，根據機制徹查事件，其後將向全校師生及家長發信詳細交代情況。
記者今早（26日）到學校了解，有受訪學生坦言對事件感到意外及「幾離譜吓」，又指校長為人隨和，平日在早會亦經常勸學生勿講粗口，有同學認為事件「有損校風」。