今日新聞8分鐘｜粗口校長李卓興前傳曝光｜73歲盧偉國娶90後花旦

佐敦兩童疑獨留在家玩火 焫着樓下店舖簷篷 母親被捕

佐敦疑有小童「玩火」危及街坊。周二（26日）晚上8時13分，警方接獲多個報案，指發現白加士街17至23號伯嘉士大廈樓上一單位有人燒廁紙，同時有正在燃燒的廁紙，從高處墮下，「焫着」樓下地舖的簷篷造成破損。消防接報趕至將火救熄。

網上影片可見，涉事單位窗邊有人手持「火球」並推開窗，任由點燃的紙屑隨風飄散。另一角度可見，單位有人手持一段末端被點燃的廁紙上下擺動，使其在風中搖曳。

屯門三聖街兩私家車相撞 一車被「炒起」壓住Tesla車頭

今日（27日）早上7時52分，屯門三聖街發生交通意外。兩部私家車在青山公路青山灣段轉入三聖街位置相撞，其中豐田私家車被撞至叠在Tesla右邊車頭，其左邊車輪懸空。

醫管局高層莊慧敏與醫生夫Aeon盜竊 醫委會判二人停牌4個月緩刑

醫管局女高層莊慧敏與其骨科醫生丈夫趙名宇，涉在黃埔花園Aeon偷取刺身等逾1,600元食物，在裁判法院被裁定偷竊罪成，被罰款5千元。兩人其後上訴失敗，維持原判。醫委會今（26日）頒布裁決，指二人盜竊罪成，影響醫生聲譽，判兩人停牌4個月，緩刑24個月。

新會商會中學校長爆粗有前傳 一男聲叫報警︰我哋香港最鍾意報警

屯門新會商會中學校長李卓興上周五（22日）在新加坡交流團期間，疑因租用的旅遊巴泊車問題，與當地兩名非華裔女保安爭執並辱罵對方。新加坡華語媒體《8視界新聞》報道曝光更多片段，當時女保安大聲喝止學生下車，有把男聲以廣東話放話報警：「我哋香港最鍾意報警」，司機則以普通話不斷催促學生趕快下車，更反問學生在怕什麼。

該媒體向涉事旅遊巴公司「旺運旅遊」查詢，獲回應指，與裕廊戰備軍協俱樂部內一間西餐廳已合作多年，由於旅遊巴體積龐大，被禁止進入俱樂部停車，因此業內10多年來都在俱樂部大門附近停車，以便乘客下車。

73歲盧偉國再婚娶90後粵劇花旦 外父是評馬人余伯樂｜政壇諸事町

經民聯主席、工程界立法會前議員盧偉國今年十月再婚，與年輕逾四十年的90後粵劇演員余仲欣拉埋天窗。兩人的淵源是原來是同演粵劇，互生情愫，更曾飾演夫妻演出《爛賭二贖老婆》，正所謂戲假情真，5個月後將成為盧偉國的老婆。盧偉國的外父是著名評馬人余伯樂，讓掌上明珠從小學馬術盛裝舞步和馬術障礙賽等。

機場T2香港航空率先進駐 有乘客差丁點落錯車往T1 認為宣傳不足

機場二號客運大樓旅客離港設施今日（27日）正式啟用，首日有香港航空首先進駐。有港航乘客認為，新的自助行李託運系統比一號客運大樓的系統更方便，又認為較舊的二號客運大樓先進，「舒服啲、靚啲」。亦有港航乘客表示，事前不知道港航今日進駐二號大樓，險在一號大樓已下車，認為航空公司及機管局宣傳不足。

美國動漫展驚現初音未來「新鮮腳汁」 粉絲現場對玉足狂飲

美國加州聖荷西（San Jose）近日舉行年度動漫盛會「FanimeCon 2026」，吸引大量動漫迷朝聖。然而，在動漫展外圍，一場由社交平台發起、被稱為「ParkCon」的週邊活動上，卻出現令人乍舌的一幕。一位打扮成初音未來的Coser，竟然在現場公開銷售名為「新鮮腳汁」（Fresh Feet Juice）的特調飲料。粉絲更可對着Coser的玉腿狂飲「新鮮腳汁」。

廣州驚現龍捲風 肆虐3分鐘掀翻工地建築 大樹連根拔起

5月，南方極端對流天氣再度升級。據廣州市突發事件預警信息發佈中心今日（25日）發佈的報告顯示，上周六（23日）下午5時許，廣州從化區鰲頭鎮確實發生了龍捲風襲擊。氣象專家依據現場災情指示物的受損程度，正式判定該龍捲風為「中等強度」。