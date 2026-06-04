中電推清涼家居試驗計劃 為500基層戶貼隔熱窗膜、添循環扇消暑
撰文：蕭通
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為應對日益頻繁的極端酷熱天氣，中華電力有限公司透過中電社區節能基金撥款300萬港元，推出全新的清涼家居試驗計劃，為約500戶基層家庭張貼隔熱窗膜及添置空氣循環扇，紓緩酷熱天氣帶來的影響。計劃亦有助受惠家庭減少使用冷氣機，從而節省電費開支，並推動節能減碳。
隔熱窗膜助室內降溫攝氏1至3度
中華電力與香港社會同行125年，一直緊貼社會需要，推出多元化的社區支援計劃，並積極配合政府政策，關顧社會各個階層，展現對社區的承諾。是次推出清涼家居試驗計劃，針對基層家庭常見的居住環境通風不足、室內溫度偏高等問題，提供改善方案。
參照早前已完成的個案，計劃安裝的隔熱窗膜可阻隔約一半的太陽輻射熱，令室內溫度降低約攝氏1至3度；再配合空氣循環扇，加速室內空氣流動，改善通風效率。
中華電力企業發展總裁莊偉茵表示，面對全球暖化加劇及香港酷熱天氣日益頻繁，中電期望透過創新的科技應用，有效改善基層家庭的生活質素，更有助用戶減少使用冷氣，達致節能減排的雙重效益。計劃能順利推展，有賴地區民政事務處、關愛隊及社區夥伴的緊密合作，充分展現政、商、民攜手關顧社區的力量。
清涼家居試驗計劃由葵青、觀塘、深水埗及屯門4區民政事務處的指定地區服務及關愛隊伍，以及超過10間非政府機構（包括分間單位區域服務隊）提名合資格市民，對象為居住於中電供電範圍內的低收入家庭、長者及殘疾人士，以及劏房或簡樸房住戶。
受惠長者稱家中悶熱獲改善
莊偉茵早前探訪受惠家庭。其中，居住在深水埗的何伯伯表示，安裝隔熱窗膜並配置循環扇後，即使日間留在家中，感覺比以往涼快。
居住在葵涌的高女士亦稱，居住空間細小，而單位因窗戶「西斜」室溫較高。感謝中華電力的熱心幫忙，免費安裝隔熱窗膜及添置循環扇，改善室內悶熱情況。
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