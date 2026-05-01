中電與中海油簽備忘錄深化合作　支持香港綠色低碳轉型

中電控股有限公司4月24日與中國海洋石油集團有限公司簽署合作備忘錄，進一步深化能源領域的交流與協作，推動香港綠色低碳轉型，支持國家「十五五」規劃建設能源強國的目標。是次簽署亦標誌雙方合作30周年的重要里程碑，一直以穩定可靠及低碳的天然氣供應，支持香港社會及經濟發展。



中電管理層與中國海油管理層合照，標誌雙方合作30周年的重要里程碑。（主辦方提供圖片）

30年前已展開合作 為港引入天然氣發電

中電與中國海油1996年展開合作，採用來自內地崖城氣田的天然氣發電。中電是香港首家引入天然氣發電的電力公司，中國海油則是首家向香港供應天然氣的內地企業。30年來，中電與中國海油加強協作，供應資源從最初的崖城氣田不斷擴展至其他新的氣田，形成多氣田聯保機制，保障天然氣的穩定供應。

過去30年，天然氣在香港的發電燃料組合中發揮關鍵作用，中電為達致香港的減碳目標，逐步將本地燃氣發電比例提升至目前超過50%。近年雙方擴展業務合作，共同參與建設香港海上液化天然氣（LNG）接收站項目，並攜手實現香港首次同步進行船對船LNG加注及貨物裝卸作業，推動全方位的低碳能源轉型。

中電管理層參觀中國海油位於珠海高欄終端站控中心及天然氣管道裝置，雙方就業務合作進行交流。（主辦方提供圖片）

深化天然氣供應等合作 探索新能源技術應用

透過簽署備忘錄，中電與中國海油將深化天然氣供應方案、產業鏈及相關技術層面的合作，並探討低碳及零碳能源技術及項目的合作機遇。雙方亦會就液化天然氣及綠色船舶燃料加注業務進行交流，支持香港發展成為綠色船用燃料加注中心；同時探索內地可再生能源項目，以及氫能、碳捕集、利用與封存（CCUS）等新能源技術應用，促進綠色能源發展。

中電管理層參觀中國海油位於珠海高欄終端站控中心及天然氣管道裝置，雙方就業務合作進行交流。（主辦方提供圖片）

中電控股首席執行官蔣東強表示，中電會繼續發揮電能專業，強化內聯外通的橋樑角色，實現更多區域能源合作的成果。（主辦方提供圖片）

中電控股首席執行官蔣東強表示，中電會繼續發揮電能專業，強化內聯外通的橋樑角色，實現更多區域能源合作的成果，落實對支持國家「雙碳」目標、粵港澳大灣區綠色高質量發展的堅定承諾。

中國海油集團副總經理閻洪濤表示，未來將繼續與中電全力保障香港用氣安全，同時在新能源及可再生能源領域擴展新的合作，共同促進香港實現「零碳排放‧綠色宜居‧持續發展的目標。