港機力爭2030年前減排40%　夥中電推動飛機工程及維修全電氣化

香港飛機工程有限公司（HAECO）力爭於2030年或之前，將碳排放量大幅減少40%。配合港機低碳轉型，中華電力在電氣化及可再生能源方面，提供能源管理方案及技術支援。目前，港機已把燃氣除濕系統全面改為全電除濕系統、去年引入首部飛機專用重型電拖車、採用全電廚房等。



中電2021年為港機進行分析，顯示全電除濕系統在能源效益及減碳表現較佳。（主辦方提供圖片）

全電除濕設備系統節省3成能源 能源費慳25%

據香港飛機工程行政總經理（港機香港營運）許焯彥、中華電力客戶成功及銷售總監盧志華介紹，港機的飛機引擎儲存倉庫需維持室內濕度在40度，以防止引擎受潮或過度乾燥，過往主要使用燃氣除濕設備。中電2021年為港機進行分析，顯示全電除濕系統在能源效益及減碳表現較佳。2024年，港機已把22部燃氣除濕機全面更換為全電型號，新系統可節省約30%能源及25%能源費，並減少超過55噸碳排放，在濕度控制方面亦更穩定可靠。

中電未來將與港機研究引入創新技術進一步慳電節能，包括可以製熱、製冷及除濕的電熱泵技術。中電將於5月發布《電熱泵應用指引》，向業界宣傳推廣。

港機的飛機引擎儲存倉庫已把燃氣除濕機全面更換為全電型號，新系統可節省約30%能源及25%能源費，並減少超過55噸碳排放。（主辦方提供圖片）

港機的飛機引擎儲存倉庫需維持室內濕度在40度，以防止引擎受潮或過度乾燥，過往主要使用燃氣除濕設備。（主辦方提供圖片）

引入首部飛機專用重型電拖車 較柴油減排約7成

港機亦訂立車隊電氣化路線圖，2025年在香港國際機場引入首部飛機專用重型電拖車，目前已有9部柴油拖車轉為電動，並計劃2030年前將餘下26部柴油拖車及120柴油商用車（包括機艙服務車、員工巴士及貨車），全面更換為電動車。電拖車較柴油拖車減少約7成碳排放，運行效能提升近9成，維修成本亦可降低逾4成。

隨著港機邁向全面電動化，中電已為港機進行全面用電負荷評估，重新規劃及分配維修基地的用電配置，以支援新增用電設備，並建議港機使用一站式能源管理平台中電「能源數據專家」(CLP Smart Energy Online)，全面監測各類設備的用電情況，提升整體能源管理水平。

港機計劃於2030年前，將餘下柴油拖車及柴油商用車，包括機艙服務車、員工巴士及貨車，全面更換為電動車。（主辦方提供圖片）

港機2025年在香港國際機場引入首部飛機專用重型電拖車，目前已有9部柴油拖車轉為電動。（主辦方提供圖片）

員工餐廳全面電氣化 飛機庫太陽能板年產400萬度電

早於10多年前，中電與港機已合作推動員工餐廳電氣化。港機兩間每日服務約5,000名員工的餐廳，2015年起已轉為全電廚房，全面取代燃氣爐具。

此外，港機支持本地可再生能源發展，已於3個飛機庫天台安裝超過8,000塊太陽能板，總面積約26,000平方米，並參與中電「可再生能源上網電價」計劃。該系統每年發電量超過400萬度電，相等於約1,000多個中電家庭一年用電量，是目前香港單一場地中發電量最大的太陽能系統。

2025年，港機與中電簽署為期6年、合共945萬度電的「可再生能源證書」購買協議，以抵消營運上與用電相關的碳排放，預計可減少超過3,500噸二氧化碳。

港機與中電合作，推動飛機工程及維修全電氣化，以求實現減排目標。圖左起香港飛機工程行政總經理（港機香港營運）許焯彥、中華電力客戶成功及銷售總監盧志華。（主辦方提供圖片）

中電助優化照明空調等系統 引入建築物外牆製冷塗層

港機與中電另有其他減碳合作項目，包括2022年起，中電透過「綠適樓宇基金」資助港機更換更高效的照明及優化空調系統，涵蓋寫字樓及飛機庫等設施。中電亦協助港機引入多項創新節能技術，包括於建築物外牆塗上製冷塗層以反射陽光，降低室內溫度，減少冷氣需求。

港機表示，將持續優化設備及探索創新方案，提升能源效益並減少碳足迹，並與包括中電在內的持份者合作，推動更多減碳措施，支持綠色航空發展。