中電夥品質保證局推共建氣候韌性倡議平台　助企業管理氣候風險

香港於過去10年錄得的超強颱風及黑色暴雨警告的次數顯著增加，中華電力有限公司與香港品質保證局宣布，推出全港首個「共建氣候韌性倡議」平台，提升企業及樓宇擁有人的氣候韌性管理能力，推動工商界積極採取具前瞻性的風險管理及應對方案。



中華電力總裁羅嘉進表示，期望透過中華電力在系統韌性及能源管理方面的實務經驗，協助企業策劃可落實、可持續的措施，共同為香港的長遠發展建立更穩健的基礎。（中華電力提供圖片）

香港品質保證局總裁陳沛昌表示，局方作為推動可持續發展的先驅，透過開發多元化服務，推出前瞻性數字化工具，與持份者攜手合作，促進不同類型的機構應用專業標準，持續提升水平。（中華電力提供圖片）

協助落實應對措施 提升營運穩健性

「共建氣候韌性倡議」平台以國際氣候風險披露準則為基礎，配合本地情況，制定一套與國際接軌的實務框架，協助企業系統化識別氣候相關風險及落實具體應對措施，以提升營運穩健性，並推動企業把氣候韌性納入ESG管理架構。企業亦可透過平台，向投資者、客戶及其他持份者更清晰展示其氣候韌性相關的措施及進展，從而提升透明度及市場信心。

這個嶄新倡議建基於香港品質保證局的HKQAA ESG Connect數字化披露平台，進一步發展出本地化的氣候風險與韌性披露平台。中華電力作為合作夥伴，將協助企業進行與電力質量及能源效益相關的專業審核，支援及早制定及落實應對氣候風險的措施。平台亦得到交通銀行（香港）有限公司、中國交銀保險有限公司支持，分別提供銀行服務及保險方案，支援企業落實相關改善措施，全面提升抗禦能力。

富豪酒店國際集團一直積極推動可持續發展，率先成為平台的先導參與企業，旗下富豪九龍酒店及富薈土瓜灣酒店先行參與相關氣候風險評估及韌性提升工作，為業界探索具體可行的實踐方向，以應對不同的環境挑戰。

環境及生態局氣候變化專員李學賢表示，「共建氣候韌性倡議」平台協助企業有系統地評估氣候風險、制定和追蹤改善措施，有助推動社會整體應對氣候變化的能力。（中華電力提供圖片）

「共建氣候韌性倡議」制定了一套與國際接軌的實務框架，協助企業有系統地識別氣候相關風險及落實具體應對措施。企業亦可透過平台向持份者更清晰展示其氣候韌性相關的舉措及進展，從而提升透明度及市場信心。（中華電力提供圖片）

中電與交通銀行（香港）合作支援企業

為進一步加強跨界別協作及推動綠色轉型，中華電力亦與交通銀行（香港）有限公司簽署合作諒解備忘錄，攜手在綠色業務、企業減碳支援，以及氣候風險管理等領域展開更深入合作。共同發揮在能源管理及金融方案方面的專業優勢，協助企業客戶加速提升氣候韌性，並推動香港整體向低碳及可持續發展方向邁進。