港燈推動跨界交流提升供電可靠性　捐贈工程專著分享百年經驗

港燈日前舉辦《港燈：電力可靠的百年承諾》捐贈暨分享會，匯聚政府部門、專業團體和學術界代表，就電網規劃、資產管理、人工智能技術未來應用等範疇分享意見，探討如何進一步鞏固供電系統的安全和可靠性，和提升本港電力基礎設施在應對極端天氣時的韌性。



港燈董事總經理鄭祖瀛（左三）在機電工程署助理署長江茂誠（右三）和香港工程師學會會長周健德（左二）陪同下，致送《港燈：電力可靠的百年承諾》一書予香港大學電機與計算機工程系系主任黃凱斌（右二）、理工大學電機與電子工程學系系主任鍾志勇（左一）和城市大學電機工程學系系主任董朝陽（右一）。 （港燈提供圖片）

活動獲機電工程署、香港工程師學會，以及本港3間主力開辦與電力系統相關專業課程的大學，包括香港大學、香港理工大學以及香港城市大學的系主任及代表出席和支持。

作為今次活動的重點，港燈在會上向多間院校及機構，捐贈工程專著，以支持相關教學與研究工作。此外港燈亦將向香港中央圖書館捐贈專著，冀讓公眾人士有機會閱覽相關內容，推動知識和經驗共享與互鑑。

港燈輸配電科團隊分享工程專著編纂經驗，並介紹維持世界級供電可靠度的關鍵。（港燈提供圖片）

港燈輸配電科團隊分享工程專著編纂經驗，並介紹維持世界級供電可靠度的關鍵。（港燈提供圖片）

港燈去年慶祝在港供電135周年，把歷年來在配電電網設計、營運維修和優化方面累積的經驗編纂成書，出版《港燈：電力可靠的百年承諾》工程專著。

港燈董事總經理鄭祖瀛致辭時表示，港燈一直為香港提供穩定可靠的電力供應，支持城市持續發展。中電期望，《港燈：電力可靠的百年承諾》不僅是一份歷史紀錄，更能成為學界和業界日後的重要參考 材料，協助學術和工程人員「少走彎路」，在現有的基礎上，再創新高。

是次活動透過跨界別交流，為業界與學界提供學術和經驗交流機會，促進電力工程領域的知識分享與持續發展。（港燈提供圖片）

在分享環節中，工程專著主編團隊介紹了出版的初心，以及在編纂過程中所面對的各項挑戰，包括如何以較淺顯易明的方式，向讀者闡述配電系統由設計、投運、優化，以至應對突發事故時所展現的整體韌性。

事實上，港燈早在上世紀80年代已率先引入配電自動化技術。百多年來，港燈持續優化電力系統，電力供應可靠度長期維持在超過99.999%的世界級水平，近年更屢次達至99.9999%以上，意味每名客戶每年平均非計劃停電時間少於30秒。

是次活動透過跨界別交流，為業界與學界提供學術和經驗交流機會，促進電力工程領域的知識分享與持續發展。（港燈提供圖片）

港燈多名工程師，亦分享了支撐這個極高供電可靠度背後的關鍵要素。概括而言，團隊奉行的核心理念可分為兩大方向：一是「應用先進科技和人工智能對設備進行狀態監察和主動維護」，二是「強化快速復電的執行能力」。