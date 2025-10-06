一家三代人港燈工作　電力工程師孫兒感與「行家」爺爺有特別連結

中秋節是一家人團聚的日子。血濃於水，家人間自然有一種親密的連繫。對於莊氏一家來說，他們之間多了一種特別的連繫——在港燈工作。祖父莊明權、兩位兒子莊禮讓及莊禮強，還有其兩位孫兒莊柏義及莊健義均先後入港燈工作。



其中莊柏義與爺爺莊明權一樣是電力工程師，負責輸配電工作，家人都感受到爺爺對孫兒能繼承自己衣缽的欣慰。爺爺會在家庭聚會時把孫兒拉到一邊，談論輸配電，也手寫了一些筆記供孫兒參考。莊柏義直言，因為同是電力工程師，感覺到與爺爺有一種其他家人沒有的特別連繫。



莊氏一家共渡中秋佳節。（受訪者提供）

港燈電力工程師莊柏義展示爺爺莊明權手寫供他參考的一些筆記。（洪戩昊攝）

祖父下屬：非常注重安全和程序 對後輩十分嚴厲

祖父輩的莊明權於1953年入職港燈出任維修工程師，一做便是39年。他於2018年離世，從其兒子莊禮讓和當年曾跟隨莊明權工作的港燈電能實業工程主管葉崇泰口中，也能感受到莊明權的性格。

莊禮讓回憶，父親除了洗澡外，身上總帶著傳呼機，一有突發情況便會「出更」，家人早已習以為常。葉崇泰則指莊明權非常注重安全和程序，對後輩十分嚴厲。

莊禮讓回憶，父親莊明權一有突發情況便會「出更」，家人早已習以為常。（洪戩昊攝）

葉崇泰指莊明權非常注重安全和程序，對後輩十分嚴厲。（洪戩昊攝）

長子中五畢業入出納部：父親都未必會主張我做他同行

莊禮讓自小與港燈結緣。他小時候與家人住在港燈宿舍，亦經常被父親帶到公司聖誕派對等活動。直至他中五畢業，父親更把他引薦到港燈出納部，負責處理電費收費相關事務。至於為何是出納部，而非父親的輸配電科，他直言喜歡出納部工時穩定，放工可以買餸煮飯和為兒子們看功課。

當更隨時都好夜出去，所以我覺得佢（父親）都未必會主張我哋做呢一行。 莊禮讓

孫兒自小聽爺爺講述工作經歷 大學畢業後接過祖父衣缽

冥冥之中像自有主宰。莊禮讓無緣子承父業，莊禮讓的兒子莊柏義卻接過了爺爺的衣缽。莊柏義自小不斷聽爺爺講述工作經歷，耳濡目染下真的對輸配電感起了興趣。大學主修電機工程的他，畢業後順理成章地進入了港燈工作。

奇妙的是，他在港燈面試時，面試官剛巧是曾跟隨莊明權工作的葉崇泰。葉崇泰指，當他一看到面試人姓莊，便已聯想到莊明權；其後一看到莊禮讓的名字便知道面試人竟然是自己前輩的孫兒，「面試嘅時候心情都舒暢啲。」

面試官加分卻不是因人情：他肯定知道這行辛苦仍選擇入行

莊柏義始終要靠自己的特質吸引面試官。不過，特殊的身份還是讓他在葉崇泰心中有些許「加分」，因莊柏義肯定知道這個行業的辛苦，但依然選擇入行。

雖然沒有明言，但家人都感受到爺爺對孫兒能繼承自己衣缽的欣慰。爺爺會在家庭聚會時把孫兒拉到一邊，談論輸配電；爺爺亦手寫了一些筆記供孫兒參考。莊柏義直言，因為同是電力工程師，感覺到與爺爺有一種其他家人沒有的特別連繫。

對比起我同我細佬，我覺得我同阿爺嘅連結比較多，因為大家有共同話題。 莊柏義

莊柏義自小不斷聽爺爺講述工作經歷，耳濡目染下真的對輸配電感起了興趣。（洪戩昊攝）

除了三爺孫外，爺爺莊明權的二子莊禮強及其妻子，還有莊柏義的弟弟莊健義也先後在港燈工作過。莊氏一家與港燈早已是密不可分。不過，被問及會否期望自己的兒子也繼承傳統、進入港燈工作，莊柏義表示不會，「我會將選擇權交返畀細路自己。」

今年是港燈135周年。發展至今，像莊氏一家般的家庭已買少見少，但莊禮讓卻指，很多連結同事之間的活動，如春茗、聖誕派對等均被保留下來，公司亦有提供宿舍、度假屋等福利予員工，「其實（公司）冇乜變㗎。」