大熊貓｜港燈引入「低壓柔性互聯系統」　增大熊貓之旅供電可靠性

港燈在海洋公園引入全港首套「低壓柔性互聯系統」，為「大熊貓之旅」建構交流和直流電混合的微電網，進一步提升供電可靠性。港燈已計劃把系統推廣至港島區的商業樓宇，加強配電系統的可靠性，推動香港成為更智慧應用能源的城市。港燈董事總經理鄭祖瀛、海洋公園行政總裁黃嗣輝，機電工程署署長潘國英和一眾嘉賓，周三（13日）出席系統投運儀式。



圖為2025年8月13日，港燈董事總經理鄭祖瀛（左）、機電工程署署長潘國英（中），與香港海洋公園行政總裁黃嗣輝（右）探訪港產熊貓姊弟，標誌港燈「低壓柔性互聯系統」在海洋公園正式投入運作。（港燈提供圖片）

海洋公園：為家姐細佬營造更優質生活環境

黃嗣輝歡迎新系統落戶海洋公園，他表示，作為世界級保育和教育中心，海洋公園對供電穩定性有極高要求。新引入的「低壓柔性互聯系統」不僅有助優化「大熊貓之旅」的電力可靠性，也能提升對大熊貓及小熊貓的照護質素和遊客體驗。園方亦期望，這項升級能為即將於周五(15日)迎來一歲生日的港產大熊貓「加加」（家姐）與「得得」（細佬），營造更優質的生活環境。

將推廣至港島區的商業樓宇 應對電力需求增長

鄭祖瀛表示，港燈供電可靠度一直維持在世界級水平，去年更達到超過99.9999%的出色紀錄，每名客戶非計劃停電時間平均少於30秒。公司近年仍不斷推動在本地電力行業創新，提升電網韌性與可靠性。透過與國家電網南瑞集團深化合作，港燈找到新方法將供電系統的韌性再加強。

他感謝海洋公園和國網南瑞團隊在系統設計、調試和營運細節上的專業配合，今次成功引入該系統，不僅進一步加強海洋公園供電的可靠性，也為將來在其他場景應用提供寶貴經驗。根據港燈表示，該公司計劃未來將系統擴展至港島部分商業大廈， 以應對電力需求的增長。

潘國英致辭時表示，署方一直推動機電業界的創新科技發展，很高興港燈一直支持並為「低壓柔性互聯系統」的各式應用作出研究。期望港燈可以繼續引入更多創新科技和新的應用方式，跨越現有的限制，進一步提升供電的安全和可靠性。

變電站內加設「低壓柔性直流供電櫃」，可有效提升供電系統的可靠性。（港燈提供圖片）

設計經改良免更換現有設備 減少干擾遊客及大熊貓

「低壓柔性互聯系統」的核心理念，是構建一個可同時容納交流和直流電混合的微電網。系統可以快速切換供電來源，一旦電力供應出現異常，又或在有需要時互相代替，。此外，系統透過使用直流技術，將原有低壓電纜的傳輸容量增至原來的2.5倍，達到700千伏安。日後一旦遇上極端或突發情況影響電力供應，系統能夠提供充足的後備電力供應，保障整體運作穩定。

為配合香港的實際應用環境，港燈和國網南瑞團隊透過改良設計，在環境空間的限制和需要保留維修通道的情況下，大幅提升安裝供電櫃的靈活性。系統毋須更換現有設備或升級設施，亦毋須進行挖掘工程，降低工程成本和時間以外，大幅減少對園區營運、遊客和人見人愛的大熊貓的干擾。