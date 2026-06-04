Save Lily｜Danny父母：已簽聲明書送DNA到瑞典　以證與Lily關係

Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母｜自稱「Danny父母」兩人，日前被香港警方以涉嫌「疏忽照顧兒童」拘捕，至昨日（3日）兩人獲准保釋，旋即被入境處人員接送到總部，協助提供資料等。兩人於今日（4日）凌晨時份「前後腳」離開入境處總部。其中曾先生指自己未食飯，獲入境處人員貼心助買燒味飯，並於入境處總部一邊食、一邊等其伴侶關小姐出來。



他們兩人回應在場記者提問。被問及身處瑞典的Lily現時情況，關小姐直言，自2023年12月6日起就已經沒有再聯絡、亦沒有聽過她的聲音。她指，瑞典社福局曾寄過兩張相予他們；而寄養家庭會每兩個月寄信給他們，「寫大半版A4紙」交代Lily的最新情況，惟大致內容均為「這兩個月來好好呀、好好呀」。

曾先生則指出，他們經警方勸籲後自願提供了DNA基因樣本，以釐清與Danny的關係；此外，他們亦簽署了聲明書，同意香港警方將相關基因樣本送往瑞典，以驗證他們和Lily的關係。曾先生亦希望，可以為Lily申請特區護照，早日回港團聚，形容見到「少少曙光」。

兩人離開入境處後，回應在場記者提問。（陳永武攝）

一對未婚伴侶在芬蘭家中分娩，首胎夭折，次女Lily因健康情況被瑞典強制接管。兩人回港後，再在住所分娩幼子Danny，惟拒絕向入境處提交DNA報告證明血緣關係，令Danny至今仍未獲發出世紙。他們於本周二（2日）涉嫌疏忽照顧兒童被警方拘捕及扣查，Danny則被送往醫院檢查。

稱在家中誕下幼子Danny的關姓女子，6月3日晚上約10時由入境處車輛載離紅磡警署，前往將軍澳入境處總部再協助調查。（梁偉權攝）