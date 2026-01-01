壽司郎CHIIKAWA精品售罄　荃灣綠楊坊4客撲空起爭執　職員報警

連鎖集團壽司郎聯乘人氣日本卡通角色CHIIKAWA，今日（1月1日）推出3款壽司造型毛絨掛飾、手機掛繩、壽司碟等周邊產品，周邊精品產品被外賣食客極速換完，令堂食客人結帳時後反而無法換購。下午網上流傳一張相片，可見位於荃灣綠楊坊的分店，懷疑有人換購不到周邊產品，驚動警員入內調查。有網民就稱：「玩到報警咁大件事！」



警方表示，今日下午1時44分接獲一餐廳職員報案，指店內有4名客人，包括3女1男，因換購不到產品而與店內職員起爭執。人員接報到場，經調查後，發現沒有刑事成分，將案件列作「糾紛」處理。



壽司郎荃灣綠楊坊分店有人因換購不到周邊產品，而與職員起爭執，最終驚動警員到場調查。(threads／vanness.fan）

相片引起網民熱議，有人指壽司郎早已明言堂食或外賣均可換購「其實一早已經寫左堂食同外賣都可以買，如果真係為公仔而去，緊係用最快速度買，即係外賣。」、「咁佢規則係咁定，識買一定買外賣。」有人就指換不到周邊而報警是小題大做「玩到報警咁大件事！」、「報咩警......?」、「咁都要報警……很難理解。」

至下午1時，壽司郎於facebook宣布外賣自取可加購的精品已全數售罄，將會暫停。（香港壽司郎facebook圖片）

至今午一時，壽司郎宣布外賣自取加購周邊產品已全數售罄，需要暫停。部分分店已斷貨下午兩時半，葵芳分店大部分周邊只有少量剩餘，惟預計入座的食客結帳時會售罄；瓊華中心分店只有兔兔毛絨掛飾售完。

2026年元旦（1日），連鎖集團壽司郎聯乘人氣日本卡通角色CHIIKAWA，部分分店變成其限定主題店，其中天水圍T Town分店早上已有不少市民排隊等候壽司郎開門營業。（賴卓盈攝）

壽司郎黃大仙、天水圍T Town及銅鑼灣分店今日（1日）變為CHIIKAWA限定主題店，市民消費滿$150元，無論堂食或外賣，均可加購CHIIKAWA精品。其中天水圍T Town分店，店內牆紙印有大量CHIIKAWA公仔。（賴卓盈攝）