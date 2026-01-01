壽司郎CHIIKAWA精品售罄 荃灣綠楊坊4客撲空起爭執 職員報警
撰文：凌逸德
出版：更新：
連鎖集團壽司郎聯乘人氣日本卡通角色CHIIKAWA，今日（1月1日）推出3款壽司造型毛絨掛飾、手機掛繩、壽司碟等周邊產品，周邊精品產品被外賣食客極速換完，令堂食客人結帳時後反而無法換購。下午網上流傳一張相片，可見位於荃灣綠楊坊的分店，懷疑有人換購不到周邊產品，驚動警員入內調查。有網民就稱：「玩到報警咁大件事！」
警方表示，今日下午1時44分接獲一餐廳職員報案，指店內有4名客人，包括3女1男，因換購不到產品而與店內職員起爭執。人員接報到場，經調查後，發現沒有刑事成分，將案件列作「糾紛」處理。
相片引起網民熱議，有人指壽司郎早已明言堂食或外賣均可換購「其實一早已經寫左堂食同外賣都可以買，如果真係為公仔而去，緊係用最快速度買，即係外賣。」、「咁佢規則係咁定，識買一定買外賣。」有人就指換不到周邊而報警是小題大做「玩到報警咁大件事！」、「報咩警......?」、「咁都要報警……很難理解。」
至今午一時，壽司郎宣布外賣自取加購周邊產品已全數售罄，需要暫停。部分分店已斷貨下午兩時半，葵芳分店大部分周邊只有少量剩餘，惟預計入座的食客結帳時會售罄；瓊華中心分店只有兔兔毛絨掛飾售完。
