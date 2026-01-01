壽司郎CHIIKAWA｜店方：外賣食客加購周邊產品已全數售罄需暫停
撰文：賴卓盈 林遠航
出版：更新：
【壽司郎/sushiro/CHIIKAWA】2026年元旦（1日），連鎖集團壽司郎聯乘人氣日本卡通角色CHIIKAWA，推出3款壽司造型毛絨掛飾、手機掛繩、壽司碟等周邊產品，堂食或外賣可以加購。
有食客反映有分店周邊精品產品被外賣食客換完，堂食者結賬時反而無法換購。至下午一時，壽司郎宣布外賣自取加購周邊產品已全數售罄，需要暫停。部分分店已斷貨，葵芳分店只剩下一款周邊產品仍有貨，瓊華中心分店只有兔兔毛絨掛飾售完。
壽司郎下午1時宣布暫停外賣自取加購周邊
於壽司郎消費滿$150元，無論堂食或外賣，均可加購CHIIKAWA精品。有食客於網上反映早上輪候多時入座用餐，豈料結賬時才得知限定毛絨掛飾已經換完，原因是外賣食客與堂食食客可換領的精品數量並非獨立分開，部分產品被外賣食客換完。
至下午1時，壽司郎於facebook宣布外賣自取可加購的周邊已全數售罄，現時需暫停。
食客感不公：堂食要排隊 外賣好快就有
下午2時，旺角瓊華中心分店的兔兔（うさぎ ，Usagi）毛絨掛飾已售罄。店員指將會補貨，但未知何時到貨。
輪候堂食約半小時的李先生最想加購兔子和小八掛飾（ハチワレ / Hachiware），最後只能加購小八，稱「係可惜少少嘅，可能補貨後再嚟」。他認為店方容許外賣食客加購的做法不公，「堂食排埋隊，食埋嘢先買單，外賣好快就有」，他希望店方盡快補貨，並讓堂食食客優先加購。
天水圍限定店開店前半小時 過百人門外守候
黃大仙、天水圍T Town及銅鑼灣分店今日變為CHIIKAWA限定主題店。其中天水圍T Town分店上10時半起營業，開門前半小時，店外已有約百人聚集。店方分開堂食及外賣隊伍，至11時堂食隊伍派出逾200張籌，另有50多人輪候買外賣。店外大量市民聚集，店員不時呼籲眾人靠邊輪候，避免阻礙其他行人。
壽司郎1.1聯乘CHIIKAWA推限定周邊 粉絲天未光排隊 網民稱誇張壽司郎1.1聯乘CHIIKAWA 設3限定主題店 壽司造型掛飾等周邊一覽壽司郎1.1聯乘CHIIKAWA 開放預約半日幾近爆滿 多人稱系統失靈壽司郎分店有食環署人員巡查 署方：查食物來源、運送及抽樣化驗