壽司郎CHIIKAWA｜店方：外賣食客加購周邊產品已全數售罄需暫停

【壽司郎/sushiro/CHIIKAWA】2026年元旦（1日），連鎖集團壽司郎聯乘人氣日本卡通角色CHIIKAWA，推出3款壽司造型毛絨掛飾、手機掛繩、壽司碟等周邊產品，堂食或外賣可以加購。



有食客反映有分店周邊精品產品被外賣食客換完，堂食者結賬時反而無法換購。至下午一時，壽司郎宣布外賣自取加購周邊產品已全數售罄，需要暫停。部分分店已斷貨，葵芳分店只剩下一款周邊產品仍有貨，瓊華中心分店只有兔兔毛絨掛飾售完。



至下午一時，壽司郎宣布外賣自取加購周邊產品已全數售罄需要暫停。位於旺角瓊華中心的壽司郎分店，至下午約2時，僅一款兔兔毛絨掛飾售罄。（賴卓盈攝）

至下午1時，壽司郎於facebook宣布外賣自取可加購的精品已全數售罄，將會暫停。（香港壽司郎facebook圖片）

壽司郎下午1時宣布暫停外賣自取加購周邊

於壽司郎消費滿$150元，無論堂食或外賣，均可加購CHIIKAWA精品。有食客於網上反映早上輪候多時入座用餐，豈料結賬時才得知限定毛絨掛飾已經換完，原因是外賣食客與堂食食客可換領的精品數量並非獨立分開，部分產品被外賣食客換完。

食客感不公：堂食要排隊 外賣好快就有

下午2時，旺角瓊華中心分店的兔兔（うさぎ ，Usagi）毛絨掛飾已售罄。店員指將會補貨，但未知何時到貨。

輪候堂食約半小時的李先生最想加購兔子和小八掛飾（ハチワレ / Hachiware），最後只能加購小八，稱「係可惜少少嘅，可能補貨後再嚟」。他認為店方容許外賣食客加購的做法不公，「堂食排埋隊，食埋嘢先買單，外賣好快就有」，他希望店方盡快補貨，並讓堂食食客優先加購。

葵芳壽司郎分店至下午2時半，只剩下CHIIKAWA壽司碟可以換購，所有掛飾已售罄。（林遠航攝）

天水圍限定店開店前半小時 過百人門外守候

黃大仙、天水圍T Town及銅鑼灣分店今日變為CHIIKAWA限定主題店。其中天水圍T Town分店上10時半起營業，開門前半小時，店外已有約百人聚集。店方分開堂食及外賣隊伍，至11時堂食隊伍派出逾200張籌，另有50多人輪候買外賣。店外大量市民聚集，店員不時呼籲眾人靠邊輪候，避免阻礙其他行人。

2026年元旦（1日），連鎖集團壽司郎聯乘人氣日本卡通角色CHIIKAWA，部分分店變成其限定主題店，其中天水圍T Town分店早上已有不少市民排隊等候壽司郎開門營業。（賴卓盈攝）

壽司郎黃大仙、天水圍T Town及銅鑼灣分店今日（1日）變為CHIIKAWA限定主題店，市民消費滿$150元，無論堂食或外賣，均可加購CHIIKAWA精品。其中天水圍T Town分店，店內牆紙印有大量CHIIKAWA公仔。（賴卓盈攝）

不少市民在壽司郎天水圍分店店外聚集，店員不時呼籲市民靠邊輪候，避免阻礙其他行人。（賴卓盈攝）