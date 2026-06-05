港尼特族增逾3萬　議員倡向僱主增津貼聘青年　專家促加強AI培訓

立法會近日就如何提升本港青年的就業競爭力展開討論。隨着社會經濟環境日益複雜，去年本港「尼特族」（NEET，即不升學、不就業、不接受職業培訓的青年）的人數增至約3.62萬，引起關注。



選委界立法會議員李家駒及人力資源管理學會政策倡議及研究委員會聯席主席殷暉今日（5日）同表示，建議政府在青年就業支援項目，如「展翅青年就業計劃」等加強AI培訓，提升青年競爭力。李家駒亦提倡向僱主增加津貼，加大僱主聘用青年的誘因。



2023年3月30日，勞工處「開拓新機遇」招聘會暨「大灣區青年就業計劃」招聘博覽。（資料圖片/鄧康翹攝）

14歲至25歲尼特族佔3.4%至3.5%

本港尼特族比率在亞洲區內處於較高水平，李家駒接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，現時25歲以上青年的就業比率為3.3%，而14歲至25歲青年的「尼特族」比率是其三倍，近年多處於3.4%至3.5%的超標水平。他表示擔心青年受當前經濟環境影響就業，且隨着人工智能AI時代來臨，初級職位大有機會被取代。

李家駒形容目前就業情況呈「啞鈴形」，初級職員佔了四成，但中級的上升空間非常狹窄，長遠將影響社會流動。他續稱，認為香港「尼特族」主要分為三類，第一類是缺乏主動性、選擇「躺平」的隱性群體、第二類是嘗試求職卻因崗位轉移等結構性原因而失敗者，最後一類則是主動選擇、因要求更高而找不到心宜工作的人。李家駒認為，第一及第二類群體需要政府投入更多針對性的照顧。

立法會議員李家駒。（資料圖片/夏家朗攝）

青年長期未能獲聘 擔心尼特族比率難回落

至於如何協助青年就業，李家駒認為政府需檢視現行的支援項目。他提到「大灣區青年就業計劃」提供了不少職位空缺，但最後只有約兩成空缺被填補，政府應考慮提供更多誘因。他建議優化現有的「展翅青年就業計劃」，為青年提供6至12個月的在職培訓，並發放5000元津貼；若企業在培訓後選擇繼續聘用該青年，政府可給予更多津貼，甚至將此類計劃擴大至全港所有企業。

殷暉則提到，認同政府指青年需要較長時間探索未來。他說不少青年升學選科後，才發現所選學科並非心儀學科，但抱着「不如攞張證書就算」的心態，加上沒家庭經濟壓力而延遲就業，卻未有在期間好好裝備自己，導致競爭力愈發薄弱。他說，長期找不到工作，青年容易產生挫敗感，繼而轉為「尼特族」，令人擔心本港「尼特族」比率不會輕易回落。

2021年3月23日，政府舉辦「大灣區青年就業計劃招聘博覽」。（資料圖片/盧翊銘攝）

應檢討政府支援就業計劃 部份令青年淪「廉價勞工」

殷暉指出，現時並非行業不願聘請新人，而是部分行業缺乏清晰的上升階梯，導致年輕人失去興趣，如服務業、電梯維修等。他建議該行業應建立明確的專業發展藍圖。同時，他又指畢業生與僱主之間存在期望落差，部分僱主不願意投放資源培養新人；青年在畢業前應做好期望，「唔好話唔鍾意就唔做」。

在檢視政府資助計劃時，殷暉認同李家駒所指，認為政府支援就業的計劃仍有改善空間。他指部份計劃給青年的感覺像「廉價勞工」，又舉例指「大灣區青年就業計劃」提供了不少空缺，但在政府津貼期滿後，不少企業不願意支付合理的薪酬，加上內地職場競爭（「內卷」）激烈，香港青年難適應兩地文化差異。他又建議技能提升局提供更多AI相關培訓，並透過持續進修基金（CEF）資助優質課程，相信只要提供良好的課程，市民及青年都會踴躍報名，便能提升青年就業實力。