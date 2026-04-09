香港建造學院課程學費全免兼有津貼　完善晉升階梯成青年穩定出路

隨著現今科技發展一日千里，無論是DSE考生，中三至中六畢業生，還是希望轉型的青年, 升學時均考慮學費、就業、是否有清晰的晉升階梯等。近年，隨着建造業技術革新, 迎來更多工作機會，不少青年便選擇實用技能導向的職業專才教育，走向工地，從事專項監工、工料測量師等專業職位。香港建造學院提供的專業培訓與清晰晉升階梯，將就成為他們升學或重新出發的其中一個選項。



技能與學歷雙軌發展 清晰階梯助青年晉升

香港建造學院近年積極打造「一條龍」專業發展路向，為不同學歷背景的申請者鋪設了清晰的升學及晉升階梯，實現技能、學歷雙軌發展，並聚焦資歷架構的專業認可度及學術連貫性。課程獲資歷架構（QF）認可，涵蓋第2級「建造證書」、第3級「建造文憑」、以及第4級「高等文憑」與「建造專門行業專業文憑」等。

香港建造學院提供資歷架構認可課程並可銜接大學學位，從專項工藝到工程管理的清晰晉升通道。

中三至中六畢業生可從一年制建造證書或文憑課程起步，畢業後成為中級技工；其後可循著升學路徑升讀至兼讀制「建造專門行業專業文憑」，畢業後更可報讀本地大專院校相關學士學位課程。除了學歷升級，同學可同時透過「認可技術專才培訓計劃」獲取高級技工證書（俗稱「大工」），實現專業技能升級。

而DSE畢業生可報讀兩年制「高等文憑」，畢業生後更可銜接至香港都會大學（HKMU）、澳洲皇家墨爾本理工大學（RMIT）及英國 University of the Built Environment等本地及海外大專院校的相關學士課程，部分院校更提供學分豁免，讓學生以更短時間和更低成本取得學位，晉升之路就更完整。香港建造學院會繼續積極與更多大專院校（如香港理工大學專業及持續教育學院、香港珠海學院）商討合作，提供更廣泛及多元的升學選擇。

學費全免兼有津貼 減輕學生經濟壓力

教育成本持續上升，經濟支援成為許多學生升學的重要條件之一。香港建造學院的一年及兩年全日制課程均免學費，提供每月津貼：建造證書或建造文憑學生每月最高可獲港幣4,800元，而高等文憑學生則每月最高可獲3,600元。

土木工程監工高等文憑畢業生鄧建榮

畢業生鄧建榮坦言：「如果沒有津貼，我應該要兼職維持生活開支。這安排讓我能專心學習，不用掛心經濟壓力。」另一位畢業生伍梓諾則指出，對非應屆DSE畢業生而言，這項經濟支持至關重要，若非如此，可能早已放棄重返校園，這亦充分體現了學院全力支援想轉型的青年。

實戰與創科並重 建造業職專教育不再只是「體力工」

為讓學員掌握最新行業趨勢，學院除傳授理論知識，亦強調實地操作及創新科技的結合。學生在學院的訓練工場學習焊接、砌磚、混凝土測試等工藝知識及技巧，由資深導師指導，累積前線經驗。另一方面，課程融入不同的創新科技，如人工智能(AI)、建築信息模擬（BIM）、「組裝合成」建築法（MiC）、裝配式建築（DfMA）、數碼工程監督系統（DWSS）、無人機及建造業機械人應用等內容，推動傳統工藝與創科融合。

伍梓諾回憶，幾年前修畢另外的大專課程後打算直接就業，但疫情期間求職困難，「家人鼓勵我報讀建造文憑課程，沒想到開啟了新方向」。畢業後，他透過學院推薦入職裝飾公司，邊工邊讀「建造專門行業專業文憑」，三年間由前線晉升至監工，現正修讀香港都會大學建築工程管理學士學位課程。他笑言：「不用擔心後路，既有書讀，又有工做幫助我成功就業。」

建造專門行業專業文憑（屋宇裝飾）畢業生伍梓諾

工地實習及贊助計劃 未畢業已接軌職場

學院與多間大型承建商合作推行「承建商贊助計劃」，讓高等文憑學生在修讀期間有機會獲每月額外津貼及實習機會，讓學生累積前線經驗及建立職場人脈，表現理想的學生在未畢業時已有機會獲優先聘用，讓畢業生輕鬆快捷入行，有工作、有收入。

建造業發展新貌 培育青年專才

香港未來十年將有多項大型基建及房屋工程啟動，預計建造業人手需求仍然殷切將保持穩定。業界在科技化與專業化方面持續投入，有助於轉變傳統形象，並為青年提供創造專業身份的機會。對有意投身行業的年輕人而言，學習相關技術是一個務實的選擇，有助於建立長遠的事業發展。課程現正招生，有興趣的讀者請參考以下課程資訊及報名連結，立即行動，築構未來！

課程現正招生：

瀏覽課程詳情：https://go.hkic.edu.hk/44gHwTP

WhatsApp諮詢：6460 9248

*標題中「課程」特指香港建造學院一年及兩年全日制高等文憑、建造文憑及建造證書課程

建造證書資歷名冊登記號碼 : 21/000059/L2 - 21/000066/L2 (登記有效期 ：01/09/2021 -31/08/2030)

建造文憑資歷名冊登記號碼：21/000477/L3 - 21/000486/L3 (登記有效期 ：01/09/2021 -31/08/2030)

高等文憑資歷名冊登記號碼：22/000667/L4 - 22/000670/L4 (登記有效期 ：01/09/2022- 31/08/2026)

建造專門行業專業文憑資歷冊登記號碼：21/001459/L4 - 21/001463/L4 (登記有效期：01/09/2022 - 31/08/2027)

（資料及圖片由客戶提供）