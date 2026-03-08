青年創業比賽　冠軍隊以桌上遊戲勝出　源自與腦退化婆婆相處經歷

超過2,100名中學生連續兩日於啟德零售館舉辦的青年創業體驗計劃「創意市集」，一手包辦產品構思、設計、製作和銷售，而且每個產品背後都有他們對社會議題、可持續發展等的理念。



獲得最佳商品獎冠軍的學生隊伍「Navia」，以香港昔日街道、商場等事物設計成桌上遊戲，讓長者和年輕人邊玩邊溝通交流，打破兩代隔膜。Navia的負責學生、讀中五的洪逸榣說，近年經歷婆婆因腦退化症將她遺忘，為過去沒有多和婆婆相處而感後悔，因此設計這遊戲希望增加年輕人和長者溝通。



超過2,100名中學生連續兩日於啟德零售館舉辦的青年創業體驗計劃「創意市集」。（青年成就香港部圖片）

今年「創意市集」活動吸引近90間中學，超過2,100名14至18歲的中學生參與，組成84間學生營運公司，學生隊伍由構思、設計、製作自家製產品，於市集中向公眾展示他們的創意及銷售。他們的產品圍繞社會議題創作，包括保育香港文化、環境可持續發展、改善兩代關係發保護瀕危動物等。

匯基書院（東九龍）學生隊伍「Navia」創作的桌上遊戲獲得最佳商品獎冠軍。（大會圖片）

匯基書院（東九龍）學生隊伍「Navia」創作的桌上遊戲獲得最佳商品獎冠軍，他們採用香港昔日街道、商場來設計，讓長者和年輕人邊玩邊溝通交流，打破兩代隔膜。該遊戲結合智力考驗，和穿越時空的懷舊之旅，讓長者和年輕人一同解謎，當中場景包括前身為「廣州市場」的中環街市、以「天龍過山車」聞名的西九龍中心、尖沙咀火車站等，以不同年代的集體回憶讓大家打開話匣子。

Navia「行政總裁」洪逸榣說出產品背後的構思，是她個人遺憾的經歷。她表示，82歲婆婆過去十分疼惜她，每次見面都會偷偷塞錢給她，後來婆婆學懂用視像通話，便經常致電她，試過一天致電六次，只為了見她一面，「我當時都會覺得煩，但後來婆婆漸漸不再找我，最近甚至已經不記得我。」

原來她的婆婆確診腦退化症，一年間惡化得很快，甚至有次洪逸榣去了五日旅行，回來後婆婆已由原本「行得走得」，變成不良於行要坐輪椅。

這段經歷讓她為過去沒有多與婆婆相處感到後悔，因此以此為主題，和隊員一同設計一款可以打破長者和年輕人隔膜，一同溝通解謎的遊戲，當中有不少老一代才經歷過的場景和物件，例如老式的記數方式、過去景點老照片等，都是解謎的重要環節，「玩這個遊戲，老人家不是拖後腳，而是要靠他們才能過關。」

學生在搜尋資料時，多次到訪老人院等與長者傾談，洪逸榣記得有一位長者捉著她談了半小時，說很多謝有人肯找他傾偈。

參與的中學生組成84間學生營運公司，學生隊伍包辦構思、設計、製作自家製產品，於市集中向公眾展示他們的創意及銷售。（青年成就香港部圖片）

順德聯誼總會譚伯羽中學隊伍「Ethos」同樣以香港文化作為主題，推出紙牌遊戲《「港」乜？》，以趣味問答方式帶領玩家回顧從1980、1990年代至今的城市文化，從飲食、娛樂、流行術語等新舊文化特點，讓玩家深入探索香港人的身份認同。

在他們設計的遊戲紙牌中，有不同年代的文化代表，例如有四大天王的名字，也有Mirror、Error和Collar等新一代唱跳組合。Ethos行政總裁、中五學生葉康彥表示，四大天王是父母一輩的偶像，他不太認識他們的歌曲，新一代都是認識Mirror和Collar等，亦很受日韓文化影響，「但我們覺得香港的文化不只是日韓文化，過去香港的文化是現在流行文化的基石，所以我們設計這遊戲，希望大家珍重香港本土的文化。」

擔任副行政總裁的學生張羡恒表示，為設計產品搜尋了很多香港過去文化的資料，更感受到親身接觸這些舊文化的重要性，「彩虹邨快將拆卸，我們都想親身去考察，去感受舊屋邨的人情味。」

另外，近年網上欺凌等問題也成為學生關注議題，天主教郭得勝中學隊伍「Youtopia」便設計了一套以網絡安全為主題的劇本殺遊戲，玩家在遊戲中扮演角色，從情境出發切身了解網絡欺凌、人肉搜尋、個人資料洩漏等風險，從而認識保護網絡安全的重要性及常見違規行為，寓教育於娛樂。

也有學生隊伍關注動物和環保，東華三院甲寅年總理中學隊伍「Fauna Forward 」以守護瀕危動物、傳遞生態保護理念為核心，選取代表四類不同典型棲息地的瀕危動物，讓大眾真正瞭解動物的生存現狀與瀕危原因。產品結合科技元素，包括科技投影拼圖，拼裝後即可自動投影出瀕危動物的主題短片。另鑰匙扣設NFC智能識別功能，以手機輕觸即可讀取對應動物的真實故事和保護知識。

青年創業體驗計劃「創意市集」由滙豐銀行慈善基金支持，非牟利機構青年成就香港部（JA HK）主辦，於3月7至8日在啟德零售館舉行。滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，該計劃為年輕人提供必要的技能與思維訓練，讓他們能在這個充滿變化的環境中茁壯成長。大會為學生設多項奬項，包括「最佳商品獎」、「數碼創業獎」、「環保創業獎」、「社會創業獎」及「最受歡迎商品獎」。

青年成就香港部副主席郭振表示，學生們現在都很懂得使用人工智能，但人工智能只是工具，學生在做市場研究時，與目標客戶群的互動接觸和親身了解他們的需要，這些都是人工智能做不到的。

擔任評審的滙豐客戶關係管理及個人銀行策劃主管許熙敏亦表示，Z世代十分擅長數碼科技，懂得在產品中運用人工智能、NFC等技術，但獲勝隊伍均不是單靠人工智能，而是親身去接觸了解客戶的需要，用科技去解決痛點。