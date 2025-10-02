綠置居2024．攪珠結果｜宏緻苑中籤號碼出爐　即睇100個號碼次序

【綠置居／攪珠結果／揀樓／宏緻苑】房委會「出售綠表置居計劃單位2024」攪珠儀式今日（2日）舉行，以決定申請者按其申請編號最後兩個數字而訂的先後次序，儀式由房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持。符合資格的申請人預計最快可於今年第四季開始揀樓。攪珠儀式，頭10個中籤號碼即睇。



房委會「出售綠表置居計劃單位2024」攪珠頭10個中籤號碼依次為62、66、08、32、82、76、52、39、19及44。（《香港01》直播）

綠置居宏緻苑位於九龍灣宏照道，麗晶花園與坪石邨之間。（資料圖片／梁鵬威攝）

綠置居2024｜頭10個中籤號碼

依次為62、66、08、32、82、76、52、39、19及44。

綠置居2024｜100個號碼次序

房委會「出售綠表置居計劃單位2024」攪珠結果。（《香港01》直播）

今期綠置居推售2,576個位於九龍灣宏緻苑新綠置居單位、在「綠置居2020／21」和「綠置居2022」首次推售的的重售綠置居單位，以及新一批租者置其屋計劃回收單位。

申請在8月6日截止，房委會當時表示，暫時收到約3.6萬申請，以推售的2,576個宏緻苑單位計算，今期超額認購13倍，與「居屋2024」競爭比率相若。對比綠置居以往最高33倍的超額認購倍數，意味着申請者成功購買綠置居單位的機會增加。

綠置居2024在8月6日晚上7時截止申請，有合資格市民趕在最後兩三小時到觀塘綠置居銷售小組遞交申請表。（資料圖片／夏家朗攝）

綠置居2024在8月6日晚上7時截止申請，同日才獲綠表資格證明書的楊女士，夜晚6時50分跑入綠置居銷售小組「壓線」遞交申請。（夏家朗攝）

綠置居2024只有九龍灣宏緻苑一個新屋苑，共有2,576個單位。（政府新聞處圖片）

綠置居2024｜項目資料

．新推出項目：宏緻苑

．重售項目：啟鑽苑、高宏苑、錦柏苑、清濤苑

綠置居2024｜宏緻苑基本資訊

．位置：九龍灣宏照道（啟業邨側）

．座數：3座

．單位：2576伙

．實用面積：193至466平方呎

．預計關鍵日期：2026年5月31日

綠置居2024｜宏緻苑售價

．市價六折發售

．115萬至349萬元

綠置居2024｜申請資格

．房委會轄下公屋的住戶；

．房協轄下甲類出租屋邨，或年長者居住單位的住戶；

．持有由房屋署或市區重建局發出有效《綠表資格證明書 – 祇適用於出售綠表置居計劃單位》的人士；

．房委會「長者租金津貼計劃」的受惠者，而受惠者及其家庭成員並無違反租金津貼協議內的任何條款。

