綠置居2024．攪珠結果｜宏緻苑中籤號碼出爐 即睇100個號碼次序
【綠置居／攪珠結果／揀樓／宏緻苑】房委會「出售綠表置居計劃單位2024」攪珠儀式今日（2日）舉行，以決定申請者按其申請編號最後兩個數字而訂的先後次序，儀式由房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持。符合資格的申請人預計最快可於今年第四季開始揀樓。攪珠儀式，頭10個中籤號碼即睇。
綠置居2024｜頭10個中籤號碼
依次為62、66、08、32、82、76、52、39、19及44。
綠置居2024｜100個號碼次序
今期綠置居推售2,576個位於九龍灣宏緻苑新綠置居單位、在「綠置居2020／21」和「綠置居2022」首次推售的的重售綠置居單位，以及新一批租者置其屋計劃回收單位。
申請在8月6日截止，房委會當時表示，暫時收到約3.6萬申請，以推售的2,576個宏緻苑單位計算，今期超額認購13倍，與「居屋2024」競爭比率相若。對比綠置居以往最高33倍的超額認購倍數，意味着申請者成功購買綠置居單位的機會增加。
綠置居2024｜項目資料
．新推出項目：宏緻苑
．重售項目：啟鑽苑、高宏苑、錦柏苑、清濤苑
綠置居2024｜宏緻苑基本資訊
．位置：九龍灣宏照道（啟業邨側）
．座數：3座
．單位：2576伙
．實用面積：193至466平方呎
．預計關鍵日期：2026年5月31日
綠置居2024｜宏緻苑售價
．市價六折發售
．115萬至349萬元
綠置居2024｜申請資格
．房委會轄下公屋的住戶；
．房協轄下甲類出租屋邨，或年長者居住單位的住戶；
．持有由房屋署或市區重建局發出有效《綠表資格證明書 – 祇適用於出售綠表置居計劃單位》的人士；
．房委會「長者租金津貼計劃」的受惠者，而受惠者及其家庭成員並無違反租金津貼協議內的任何條款。
