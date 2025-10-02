綠置居2024｜超額認購回落　黃碧如：不是每次都要數十倍才算成功

「出售綠表置居計劃單位2024」今早（2日）攪珠決定申請者按其申請編號最後兩個數字而訂的先後次序。今期綠置居超額認購約13倍，與高峰時超過30倍有差距，房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如認為，申請數字受不同因素影響；不一定每次都要有數十倍超額認購才算成功。



今期綠置居以六折推售九龍灣宏緻苑共2,576伙新單位。（資料圖片/夏家朗攝）

綠置居宏緻苑位於九龍灣宏照道，麗晶花園與坪石邨之間。（資料圖片/梁鵬威攝）

黃碧如指申請反應受經濟狀況及利息水平等影響

今期綠置居推售2,576個位於九龍灣宏緻苑新綠置居單位，房委會指接獲3.6萬份申請，包括1.2萬份新申請，超額認購約13倍。對於超額認購數比高峰期的30多倍有大幅回落，黃碧如指過去亦曾試過12倍及15倍，至於30倍應只是有個別項目特別受歡迎。她又指申請反應受不同因素影響，如社會經濟狀況、利息水平和社會氣氛等。

她續稱房委會過去數年已推售很多單位，亦有不少申請者成功購入綠置居單位，屬健康現象。黃碧如表示，不認為每次都要有數十倍的超額認購，計劃才算成功。她強調當局最想的是申請者可以成功購入心儀單位。

黃碧如表示，不認為每次都要有數十倍的超額認購，計劃才算成功。（楊凱力攝）

她又指雖然宏緻苑最大單位面積較上一期綠置居「細咗啲」，但地理位置便利，相信仍會受歡迎，不猜測為何超額認購數會回落。至於日後會否推出更多綠置居，或撥出更多公屋作為綠置居，黃碧如指需視乎未來是否有適合單位、社會狀況及市場情況，才決定推售單位的數量。

綠置居2024推售2,576個位於九龍灣宏緻苑新綠置居單位、在「綠置居2020／21」和「綠置居2022」首次推售的的重售綠置居單位，以及新一批租者置其屋計劃回收單位。宏緻苑單位實用面積約193至466呎，售價為市價六折，介乎115萬元至349萬元。