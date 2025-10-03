綠置居2024｜公屋聯會指宏緻苑大單位較上期項目細　或影響購買欲

綠置居2024周四日（2日）攪珠，今期綠置居超額認購約13倍，與高峰時超過30倍有所回落。今期推出的九龍灣宏緻苑，單位實用面積約193至466呎，大單位面積較上期項目細。公屋聯會總幹事招國偉今早（3日）在電台節目中說，雖然宏緻苑位於市區，有一定吸引力，但大單位較上期項目細，「可能冇咁吸引」。他又指，如申請者現時居住面積已不細少，甚至較綠置居單位要大，購買意欲會較低，「未必好想買」；面積大單位較切合需要。



今期綠置居以六折推售九龍灣宏緻苑共2,576伙新單位。（資料圖片/夏家朗攝）

招國偉接受港台節目《千禧年代》訪問，指今期綠置居收到3.6萬份申請屬預期之內；不少申請者在申請居屋時「會剔埋綠置居」，同時申請綠置居。他續說，申請宗數受多方面因素影響，如樓市狀況、息口等綜合因素，因此約13倍的超額認購不是太差，過去7期綠置居項目，曾出現超額認購更低的情況，有11倍、12倍左右。

他又指，在今期項目未公布項目詳情時，已有不少市民申請；公布後亦接獲不少新申請，認為今期綠置居仍有吸引力。而且宏緻苑位於市區地段，亦增加其吸引力。

綠置居宏緻苑位於九龍灣宏照道，麗晶花園與坪石邨之間。（資料圖片/梁鵬威攝）

今期綠置居項目推售2,576個，其中450呎以上單位佔28%，最大單位面積約466平方呎，面積較上期大單位細。招國偉認為，今期細單位數量不算太多，有70多個單位面積約百多尺，一房、兩房單位亦有約1,600間，但大單位與上期比較「可能冇咁吸引」。

至於會唔會影響出售，他認為有不才申請者，包括1.2萬名因前兩次未能成功「上樓」，今期獲派多一個號碼的申請者，過去或「住緊本身唔細（單位）」，甚至綠置居單位比其現時住所面積更細，購買意欲會比較低，「未必好想買」。招國偉認為，未來可提供更多面積較大的單位，因大單位較切合需要，及公屋戶改善居住環境的訴求。

黃碧如認為綠置居2024不會滯銷 需求仍然殷切

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如在同一節目中，重申綠置居申請反應受不同因素影響，如社會經濟狀況、利息水平和社會氣氛等。而且今期項目仍然受歡迎，因市民購買綠置居的需求仍大，不需要與以前的項目比較。她又指，現時亦不是每個申請者都可以買到心儀單位。

她認為，宏緻苑算有吸引力，因其社區成熟、交通便利，「都幾理想」，但的確今期大面積單位「數目冇咁多」及較上期大單位細。不過，她表示最細面積的單位只佔3%，約72間，其次則只佔35%。黃碧如又認為今期項目不會滯銷，最近居屋2024「都好快賣晒」，可見需求仍然殷切。

黃碧如表示，不認為每次都要有數十倍的超額認購，計劃才算成功。（資料圖片/楊凱力攝）

她又指未來10年公屋供應充裕，符合長期房屋政策要求，有空間考慮加入更多大面積單位。至於早前一度傳會重推的公屋租置計劃，黃碧如指，租置計劃是讓公屋住戶購買其現時居住的單位，過去執行時，因同大廈仍有其他公屋租戶，在管理、維修等方面「出現要解決嘅挑戰」，雖然租置計劃的概念是鼓勵市民上進，但重推「要好小心」。她又認為綠置居項目提供的是全新的單位，若日後租置計劃重推，兩者定位不會重疊。

綠置居2024推售2,576個位於九龍灣宏緻苑新綠置居單位、在「綠置居2020／21」和「綠置居2022」首次推售的的重售綠置居單位，以及新一批租者置其屋計劃回收單位。宏緻苑單位實用面積約193至466呎，售價為市價六折，介乎115萬元至349萬元。