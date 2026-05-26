網約車發牌首階段1萬　議員指審慎　促必要時及時介入調整

【網約車／Uber／滴滴出行／高德打車】運輸及物流局今日（26日）就網約車服務的規管細節刊憲，建議現階段以一萬為車輛許可證數目上限，稱在該數量下，網約車每天可合共提供約12萬個行程，大致可照顧現時市民對網約車服務的需求。多名立法會議員對這個決定表示理解，立法會交通事務委員會主席陳恒鑌形容它屬「較審慎」做法，可讓政府的網約車規管更穩健。



政府表明會密切監察市場發展和平台的實際營運情況，並進行動態評估，適時檢視和調整。交通事務委員會委員陳紹雄則表示，當局若發現勢色不對，例如出現嚴重的交通擠塞等情況，應及時地出手介入。



網約車合法化首階段擬發1萬個牌照。（資料圖片）

陳恒鑌：若一次發大量牌照恐影響的士業

陳恒鑌指，據其了解網約車牌照上限將會定於1萬，較早前部分人建議的1.5萬輛為低。他形容，這是較穩妥的起步點，較審慎的做法，相信可讓政府的網約車規管更穩健，並有充足時間掌握實際運作情況。他強調，若一次過發出大量牌照，可能會影響的士業界生態及路面交通。

政府早前表示會動態調整牌照數量，問及當局應何時調整牌照數量，陳恒鑌指，政府今年開始發牌，預計年底才陸續有司機上線，估計需要到明年中才真正有1個萬牌照全面運作，相信屆時政府才可掌握實際運作數據，並按實際情況增減牌照數量。

陳恒鑌和林銘鋒就網約車牌照數量見記者。（林彥汛攝）

陳恒鑌續稱，假若政府日後需要調整網約車牌照數量，需要再向立法會修改附屬法例，體現尊重立法會。他又指，在當局提交文件後會盡快爭取成立法案委員會審議條例。

林銘鋒：做法穩妥審慎 營運後視情況作動態調整

航運及交通界議員林銘鋒同樣認為，發1萬個牌照屬穩妥和審慎的做法，相信當平台營運後，政府可實時監察情況，到營運到一段時間可作動態調整，視乎情況作修改。

選委界立法會議員陳紹雄。（立法會）

陳紹雄：數量較少 若勢色不對應介入

交通事務委員會委員、選委界議員陳紹雄認為，政府定出網約車牌照數量上限較少，但理解當局的考量，形容目前的做法屬於審慎且穩妥推進。

陳紹雄解釋稱，政府現時主要依賴顧問公司，及網約車平台提交的數據進行審視，未能全面掌握所有實際數據。由於車輛許可證的有效期為一年，若貿然發出過多牌照而導致供求失衡，政府難以及時補救。

至於政府應在何時進行「動態調整」，陳紹雄認為，考慮到目前數據有限，確實不宜輕率訂出硬性標準。但他強調，當局若發現勢色不對，例如出現嚴重的交通擠塞等情況，應及時地出手介入。

田北辰希望政府考慮，每架車可以登記5個合資格司機。（資料圖片）

田北辰：發牌限制供應 估計等車時間會顯著增加

實政圓桌召集人、前立法會議員田北辰表示，他之前也提出發出至少一萬個牌照，「我都覺得係唔理想，但勉強接受作為一個開始！」他強調，支持發一萬個牌照有個大前提，「就係一車多司機。喺一車一司機之下，我哋相信冇番一萬三至一萬四，係完全唔夠」。

他要求政府在未正式落實發牌之前，透過不同渠道去做調查，包括網約車各不同地區等候時間，到發牌之後繼續實時監察變化如何，「我自己估計等車時間會顯著增加，因為發牌限制咗供應」。他認為，如果發現等車時間增加幅度太多，當局應立即實時調整發牌數量。