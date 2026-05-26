網約車｜司機只限年滿21歲永久性居民申請　符合一點成功機會較高

【網約車／Uber／滴滴出行／高德打車】網約車合法化明年8月22日正式生效，運輸及物流局今日（26日）向立法會提交文件，訂定網約車服務的規管細節。要成為網約車司機，必須年滿21歲及持有香港永久性居民身份證，並須當中包括持有私家車或輕型貨車正式駕駛執照最少一年、5年內無嚴重交通定罪記錄、指定限期內通過指定考核和職前課程等。



網約車車輛駕駛許可證不會設限，但當局建議現階段以車輛許可證數目上限為一萬個，由於實施「人車綁定」，即只准司機駕駛名下私家車做網約車，所以可以營運的只有一萬人。《規例》載列的揀選方法包括抽籤、按運輸署署長在邀請申請時指明的準則揀選，以及上述兩種方法的組合。若車主擁有私家車一段時間，將較高機會申請成功。



文件提到，建議網約車車輛許可證上限為1萬個。（資料圖片／梁鵬威攝）

現階段網約車許可證上限1個萬 11月底陸續向平台發牌

運輸及物流局今日（26日）就網約車服務法例刊憲，訂定網約車服務的規管細節。文件指出，考慮社會各界的意見、乘客的出行需求、網約車的實際運力，以及本地實際情況和行業發展等因素後，建議現階段以一萬為車輛許可證數目上限。

文件預計，最早於今年11月底起，陸續批出網約車服務牌照，以便持牌平台開展籌備工作，包括招募合資格的車主兼司機登記並進行認證。

文件指擁有私家車一段時間的車主，較高機會獲發車輛許可證。（資料圖片／梁鵬威攝）

車主擁有私家車「一段時間」 較高機會獲駕駛許可證

市民如何申請成為網約車司機？文中提到，考慮到網約車合法化或吸引現時沒有私家車的人士購入車輛，以投身網約車行業，導致私家車數目突然大增，加重道路系統的整體負荷，因此當局擬考慮擁有私家車一段時間的車主，較高機會獲發車輛許可證。

網約車申請人需符合5個要求，包括申請日期前5年內無嚴重交通定罪記錄。（資料圖片）

網約車申請人需符合5點要求 包括5年內無嚴重交通定罪記錄

1. 年滿21歲

2. 持有香港永久性居民身分證

3. 持有私家車或輕型貨車正式駕駛執照最少一年

4. 申請日期前5年內無嚴重交通定罪記錄

5. 申請日期前的指定限期內通過指定考核和職前課程



文件提到申請車輛許可證時車齡須低於12年。（資料圖片／梁鵬威攝）

網約車需符合3點要求 包括車齡須低於12年

1. 申請車輛許可證時車齡須低於12年；

2. 涵蓋網約車用途的第三者風險保險；

3. 私家車須由個人名義登記，即「人車綁定」。



網約車平台包括Uber。（資料圖片）

當局將合併的士與網約車的駕駛測驗合併 持的士駕照免考

文件又指，當局將透過修訂《道路交通（駕駛執照）規例》，優化的士駕駛測驗的安排，將的士與網約車的駕駛測驗合併，即將來有意成為的士／網約車司機的人士，可參與同一個合併筆試，再透過選擇修習的士司機／網約車職前課程，以符合申請資格的要求。

至於已持有的士駕駛執照的人士，則無須另作考核，便可向運輸署申請網約車駕駛許可證。

網約車平台包括滴滴出行。（資料圖片）

當局建議按全數收回成本原則釐定有關收費：發出一張有效期為五年的司機駕駛許可證的費用為410元，發出一張有效期不超過12個月的車輛許可證的費用為1,560元。