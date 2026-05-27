網約車發一萬牌照　陳美寶：審慎穩妥起步點　視乎數據作動態調整

撰文：林彥汛
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【網約車／Uber／滴滴出行／高德打車】運輸及物流局昨就網約車服務的規管細節刊憲，建議現階段以一萬為車輛許可證數目上限，運流局長陳美寶今日（27日）表示，現時建議的發牌數量為「審慎穩妥」的起步點，政府會利用平台數據作動態評估，並在規管運作一段時間後，作「階段性」分析；問及現時發牌數量會否太維護的士，她指政府提出規管框架，由此至終目標只有一個，是以市民出行需要作為考慮。

網約車發牌一萬輛終起步　持續改革追求更開放高效
網約車合法化首階段擬發1萬個牌照。（資料圖片）

陳美寶：建議發牌數量考慮到交通生態

陳美寶今日會見傳媒指，政府考慮社會運載情況及交通生態後，提出發一萬個網約車牌照的建議，是「審慎穩妥」的起步點。她提到，網約車納入規管後，平台公司需要向政府提供營運數據，讓政府做監察，當局會利用相關數據，如派單次數、取消行程、司機上線情况及完成服務次數等數據作為基礎，進行動態評估，並在規管運作一段時間後，作「階段性」分析。

5 月27日，運輸及物流局局長陳美寶在立法會見記者。（林彥汛攝）

陳美寶承諾，會以務實態度、以數據為本密切監察規管措施的實施情况，並考慮乘客需要、市場發展及平台運作等因素。

發牌數量太維護的士？　陳美寶：以市民出行需要作考慮

她又強調，網約服務是大勢所趨，相信制定規管後，的士和網約車可達良性發展，作為互補，當局日後會繼續打擊非法載客取酬服務，有決心可以為網約車服務訂立清晰法例框架及規例，解決多年以來的爭議。

至於網約車發牌數量會否令市民感覺太維護的士。陳美寶表示，政府提出規管框架，由始至終目標只有一個，「以市民出行需要作為考慮」，亦希望提供安全高效，以民為本的網約車嘅服務。

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