網約車發一萬牌照 陳美寶：審慎穩妥起步點 視乎數據作動態調整
撰文：林彥汛
出版：更新：
【網約車／Uber／滴滴出行／高德打車】運輸及物流局昨就網約車服務的規管細節刊憲，建議現階段以一萬為車輛許可證數目上限，運流局長陳美寶今日（27日）表示，現時建議的發牌數量為「審慎穩妥」的起步點，政府會利用平台數據作動態評估，並在規管運作一段時間後，作「階段性」分析；問及現時發牌數量會否太維護的士，她指政府提出規管框架，由此至終目標只有一個，是以市民出行需要作為考慮。
陳美寶：建議發牌數量考慮到交通生態
陳美寶今日會見傳媒指，政府考慮社會運載情況及交通生態後，提出發一萬個網約車牌照的建議，是「審慎穩妥」的起步點。她提到，網約車納入規管後，平台公司需要向政府提供營運數據，讓政府做監察，當局會利用相關數據，如派單次數、取消行程、司機上線情况及完成服務次數等數據作為基礎，進行動態評估，並在規管運作一段時間後，作「階段性」分析。
陳美寶承諾，會以務實態度、以數據為本密切監察規管措施的實施情况，並考慮乘客需要、市場發展及平台運作等因素。
發牌數量太維護的士？ 陳美寶：以市民出行需要作考慮
她又強調，網約服務是大勢所趨，相信制定規管後，的士和網約車可達良性發展，作為互補，當局日後會繼續打擊非法載客取酬服務，有決心可以為網約車服務訂立清晰法例框架及規例，解決多年以來的爭議。
至於網約車發牌數量會否令市民感覺太維護的士。陳美寶表示，政府提出規管框架，由始至終目標只有一個，「以市民出行需要作為考慮」，亦希望提供安全高效，以民為本的網約車嘅服務。
01消息：網約車首階段擬發牌1萬個 今天向立法會交文件稍後刊憲網約車｜政府建議發牌上限一萬個 明年8.22起平台無牌經營即違法網約車｜司機只限年滿21歲永久性居民申請 符合一點成功機會較高網約車發牌首階段1萬 議員指審慎 促必要時及時介入調整網約車｜何敬康：發牌量要確保不會「叫車難」 活躍司機優先領牌網約車發牌｜Uber：若發1.5萬個牌 迪士尼到灣仔車費勢貴70%網約車｜發牌1.5萬個？李家超未透露數量：保障乘車體驗大致不變網約車發牌｜田北辰：「最少最少」一萬 促政府每六個月檢討調整