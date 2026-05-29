網約車｜滴滴出行：期望靈活優化發牌量　DASH：支持檢討配額

政府擬發1萬個網約車牌照。滴滴出行今天（29日）表示，支持政府以審慎方式推動網約車規管制度起步，基於調研數據、整體交通運輸需求及公共交通生態等因素，訂立首階段網約車牌照數目以1萬起步。隨著制度推進，期望政府可持續參考市場供需變化、候車體驗及服務覆蓋情況，靈活檢討及優化牌照數目，確保整體行業服務質素，讓廣大市民和旅客受惠。



滴滴出行的士。

滴滴出行：期望靈活檢討改善牌照數目

滴滴出行又指，過去一年平台的香港線上的士訂單總量較上年增長約330%，將繼續與政府及業界夥伴緊密合作，結合平台技術與營運經驗，提升市民和旅客的出行體驗，包括充分發揮日後的士以及網約車運力，致力為乘客提供優質及收費水平合理的服務，推動香港智慧交通發展。

DASH。（DASH提供）

的士叫車平台DASH擬拓展網約車業務：支持定期檢討配額

另一個點對點交通服務平台 DASH亦回應網約車發牌量，指有助提升行業透明度、保障乘客權益，並為業界創造公平的競爭環境，讓城市的交通網絡更加完善。公司指將認真審視拓展網約車業務的可行性，同時支持當局隨市場成熟定期檢討配額，確保框架與時並進，真正回應市民及城市的實際需要，審慎釐定的發牌配額，並非設限，而是為整個行業奠定基礎，確保每輛車、每位司機均符合最高標準，切實保障乘客，維護香港的出行服務聲譽。