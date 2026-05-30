賽馬會箕寓入伙　讓離院青年與精神復元人士共居　一同學習與支持

由賽馬會慈善信託基金支持的善導會「賽馬會箕寓」今日（30日）正式投入服務，為住宿服務成長的青年和精神復元人士，提供一站式住宿及全人支援服務，協助他們建立獨立生活能力，重建人生方向，重新連繫社區。「箕寓」亦是全港首個結合離院青年與精神復元人士的互惠共居項目，讓不同背景和人生經歷的青年透過日常共居生活，促進彼此學習與支持。



「賽馬會箕寓」是把住宿與支援服務整合為一站式的互惠共居項目。（馬會圖片）

「賽馬會箕寓」是把住宿與支援服務整合為一站式的互惠共居項目。（馬會圖片）

「賽馬會箕寓」是把住宿與支援服務整合為一站式的互惠共居項目。（馬會圖片）

「賽馬會箕寓」是把住宿與支援服務整合為一站式的互惠共居項目。（馬會圖片）

馬會指出，社會上有一群在住宿服務成長的「離院青年」，離開院舍後未能與家人團聚；同時亦有一群重建生活的精神復元人士，對他們而言，一個穩定而具支援的居所對其融入社會及持續發展尤為重要。

賽馬會慈善信託基金撥捐2.4億元，支持善導會重建筲箕灣的宿舍，命名為「賽馬會箕寓」，並同時開展為期三年的「賽馬會『拍住上』共居社區計劃」，雙方今天舉行入伙典禮，正式投入服務，勞工及福利局局長孫玉菡、賽馬會董事胡家驃、善導會主席潘兆童法官、以及一眾嘉賓共同主禮。

「賽馬會箕寓」今日（30日）舉行入伙典禮，（左起）立法會社會福利界議員陳文宜、善導會主席潘兆童法官、勞工及福利局局長孫玉菡、賽馬會董事胡家驃、善導會副會長兼賽馬會「拍住上」共居社區計劃服務及督導委員會主席李瀚良和善導會總幹事李淑慧共同主禮。（馬會圖片）

「賽馬會箕寓」樓高22層，馬會指是亞洲首個採用國際認可「Youth Foyer」模式的共居服務大樓。項目為青年提供住宿，並配合教育及生涯發展支援，協助他們在過渡期建立獨立生活能力，同時融合青年宿舍與精神健康復元理念。

住戶約三分之二為離院青年，三分之一為精神復元人士。他們可透過「賽馬會『拍住上』共居社區計劃」獲得多方面支援，發展生活技能、規劃人生方向及照顧身心健康。

馬會董事胡家驃致辭時表示，「賽馬會箕寓」標誌著香港青年與復康支援服務的一項創新，不僅有助促進社會共融，亦為業界起示範作用。（馬會圖片）

馬會董事胡家驃表示，「賽馬會箕寓」標誌著香港青年與復康支援服務的一項創新，不僅有助促進社會共融，亦為業界起示範作用。他表示，展望未來，馬會將繼續推動「公平機遇」的慈善策略範疇，透過跨界別協作，擴闊支援網絡，讓基層社群有平等機會盡展所長，提升生活質素。

「賽馬會箕寓」今日（30日）舉行入伙典禮，馬會董事胡家驃（中）等嘉賓參觀設施。（馬會圖片）

「賽馬會箕寓」今日（30日）舉行入伙典禮，（左起）善導會總幹事李淑慧、立法會社會福利界議員陳文宜、馬會董事胡家驃和善導會主席潘兆童法官參觀設施。（馬會圖片）

馬會表示，「賽馬會『拍住上』共居社區計劃」同時鼓勵共居青年在接受支援的過程中回饋社群。表現積極並持續進步的住戶，有機會獲得個人發展獎學金，以支持其個人成長與未來發展；住戶搬離後，亦會透過計劃的過渡安排、跟進服務，以及同儕與校友網絡持續獲得延伸支援。