賽馬會箕寓入伙 讓離院青年與精神復元人士共居 一同學習與支持
由賽馬會慈善信託基金支持的善導會「賽馬會箕寓」今日（30日）正式投入服務，為住宿服務成長的青年和精神復元人士，提供一站式住宿及全人支援服務，協助他們建立獨立生活能力，重建人生方向，重新連繫社區。「箕寓」亦是全港首個結合離院青年與精神復元人士的互惠共居項目，讓不同背景和人生經歷的青年透過日常共居生活，促進彼此學習與支持。
馬會指出，社會上有一群在住宿服務成長的「離院青年」，離開院舍後未能與家人團聚；同時亦有一群重建生活的精神復元人士，對他們而言，一個穩定而具支援的居所對其融入社會及持續發展尤為重要。
賽馬會慈善信託基金撥捐2.4億元，支持善導會重建筲箕灣的宿舍，命名為「賽馬會箕寓」，並同時開展為期三年的「賽馬會『拍住上』共居社區計劃」，雙方今天舉行入伙典禮，正式投入服務，勞工及福利局局長孫玉菡、賽馬會董事胡家驃、善導會主席潘兆童法官、以及一眾嘉賓共同主禮。
「賽馬會箕寓」樓高22層，馬會指是亞洲首個採用國際認可「Youth Foyer」模式的共居服務大樓。項目為青年提供住宿，並配合教育及生涯發展支援，協助他們在過渡期建立獨立生活能力，同時融合青年宿舍與精神健康復元理念。
住戶約三分之二為離院青年，三分之一為精神復元人士。他們可透過「賽馬會『拍住上』共居社區計劃」獲得多方面支援，發展生活技能、規劃人生方向及照顧身心健康。
馬會董事胡家驃表示，「賽馬會箕寓」標誌著香港青年與復康支援服務的一項創新，不僅有助促進社會共融，亦為業界起示範作用。他表示，展望未來，馬會將繼續推動「公平機遇」的慈善策略範疇，透過跨界別協作，擴闊支援網絡，讓基層社群有平等機會盡展所長，提升生活質素。
馬會表示，「賽馬會『拍住上』共居社區計劃」同時鼓勵共居青年在接受支援的過程中回饋社群。表現積極並持續進步的住戶，有機會獲得個人發展獎學金，以支持其個人成長與未來發展；住戶搬離後，亦會透過計劃的過渡安排、跟進服務，以及同儕與校友網絡持續獲得延伸支援。