跨越文化的音樂盛會 賽馬會齊奏音樂夢計劃邀知名音樂巨匠指揮

由香港賽馬會慈善信托基金獨家贊助的賽馬會齊奏音樂夢計劃，是香港管弦樂團為期三年的旗艦級教育項目。計劃提供多元化的音樂教育活動，讓本地音樂人才和學生有機會向業界翹楚和海外知名音樂家交流學習。計劃旨在推廣音樂普及化，透過由世界級藝術家主導的互動活動和音樂會，包括大師班、公開綵排，以及藝術家講座等活動，啟發並培育香港下一代的音樂專才。 當中賽馬會音樂巨匠系列﹕黃佳俊的《圖畫展覽會》於5月8日及9日在香港文化中心舉行，邀請了國際知名新加坡指揮大師黃佳俊指揮，演繹由他親自重新配器的俄國經典《圖畫展覽會》，帶來了一場跨越文化的音樂盛會，並體現了香港為融會中西樂的舞台。

獲獎無數的香港小提琴家暨 2020 年香港賽馬會音樂及舞蹈信託基金獎學金得獎者陳蒨瑩亦帶來了獨奏表演。精彩演出獲得全埸的熱烈掌聲，當中包括觀眾席中由馬會支持欣賞表演的本地學生、老師及家長。是次音樂會充份展現馬會對國家「十五五」規劃的支持，致力推動香港成為中外文化藝術交流中心，並透過世界級跨文化作品啟迪本地音樂人才。

演奏孟德爾遜大受歡迎的小提琴協奏曲的香港小提琴家陳蒨瑩，是2020年香港賽馬會音樂及舞蹈信託基金獎學金得獎者。（ 圖片提供：Keith Hiro/ HK Phil）

是次音樂會由華格納的《湯豪舍》序曲拉開帷幕，接著由陳蒨瑩演奏孟德爾遜大受歡迎的小提琴協奏曲，而下半場則是黃俊佳重新編排、由俄國著名作曲家穆索斯基創作的《圖畫展覽會》。黃佳俊巧妙糅合了東西方音樂傳統，引領觀眾在耳熟能詳的旋律中，發掘中樂樂器獨特的音色層次。

是次演出由香港管弦樂團聯同來自新加坡華樂團的客席華樂獨奏家共同演繹。作品以多件中樂樂器以大協奏曲形式與交響樂團共演，重新詮釋了〈古堡〉及〈小雞在蛋殼裡跳芭蕾舞〉等經典樂章，營造出濃厚東方色彩的音樂世界，令人聽出耳油。

於演奏會之後的5 月 10 日，帶來一連兩場免費音樂活動，包括一場指揮大師班，由黃佳俊親自指導三位本地資優年輕指揮，聯同香港管弦樂團樂手與 47 位本港青年音樂精英，組成近百人聯合樂團，現場排練及演繹樂曲，讓市民於母親節帶同子女到場，接受優質音樂薰陶。同日亦舉辦了一場藝術家分享講座，讓對音樂有熱誠的青少年近距離向黃佳俊取經。 賽馬會齊奏音樂夢計劃是香港管弦樂團為期三年的旗艦級教育項目，旨在推動藝術普及並培育新一代，以音樂豐富和啟迪人生。除了舞台演出外，計劃亦致力連結課堂與專業音樂世界。透過大師班及公開綵排，本地學生得以直接接觸世界級音樂家，獲得難能可貴的學習體驗。