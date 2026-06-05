有片｜旺角上空疑現火流星 天文台：亮度、形態及移動速度吻合
撰文：吳美松
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有市民今日（5日）凌晨3時半左右，拍攝到在旺角西南方上空有一顆發光物體急速穿過雲層，劃過夜空。天文台指，影片中在天空急速飛過的發光物體，其亮度、形態及移動速度跟典型的「火流星」吻合。
一顆明亮凌晨物體穿過厚雲後兩度閃爍
有市民在社交媒體發布帖文，指今早3時25分左右，在旺角西南方上空出現疑似「火流星」。從其發布的影片可見，一顆明亮的物體從空中飛快劃過，穿過厚雲後兩度閃爍，最終消失於夜幕裡。
從另一條片段可見，「火流星」十分光量，迅速劃過夜空。
天文台回覆查詢指，影片中在天空急速飛過的發光物體，其亮度、形態及移動速度跟典型的「火流星」吻合，不過天文台沒有接獲相關報告。
甚麼是「火流星」？
「火流星」主要指亮度比較亮的流星，在天文圈亦有人將其定義為亮度比-3等（星等越小越亮）更亮的流星。而-3等的亮度大概超過木星、金星。其原理與一般流星相同，但它代表的是體積較大的碎片，例如石頭或小行星塊，並有以下三個特點：
亮度極高：其亮度通常可超過金星，燃燒時間較長，能停留數秒之久。
顏色變化：火流星燃燒時會呈現多種顏色，這是因為含有不同的化學元素，例如鐵、鎳或鈉等，在高溫下產生了特定的光譜反應。
伴隨聲響：部分巨大的火流星在近距離或低空掠過時，可能會伴隨巨響。
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