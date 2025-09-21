隕石獵人茂名挖出423公斤火流星　擬捐贈博物館：是它最好的歸宿

5月28日晚，一顆火流星劃破廣東茂名夜空，爆炸聲震耳欲聾，瞬間亮如白晝。多數人認為，這顆火流星已墜落大海，隕石獵人步凡卻不信這個結論，於是立即組建團隊前往茂名，最終找到這塊隕石。

9月7日，一篇題為《2025年5月28日茂名火流星降落的巨型隕石命名震撼公布：Maoming（茂名）隕石》的文章在網上發布，卻引起不少質疑。在質疑聲中，步凡用無人機鏡頭、現場提取影片、樣本捐贈證明和國際組織「命名」報告，揭開這顆重423公斤、被命名為「茂名」的L6型球粒隕石被發現的過程。



《紅星新聞》報道，5月28日晚上9時33分，廣東茂名、湛江和海南海口、文昌的居民目睹一場天文奇觀，巨大的火球自東向西劃過，伴隨雷鳴般的爆炸聲。

許多人猜測，即使有隕石墜落，也應該墜海了。當時剛結束青海無人區獵隕任務回到寧夏的步凡在網上看到相關報道。步凡憶述，經過其初步軌道計算顯示，火球應該是隕石，且沒有掉入海中。5月29日，步凡就從銀川飛往廣州，並與團隊另外兩名成員在茂名匯合。

作為職業隕石獵人，步凡每年有200多天在戶外尋找隕石。從業6年的他，此前已有3次尋找火流星未果的經歷。他曾安慰隊友，「積累的經驗可能比找到的隕石更有價值」。沒想到，這些經驗真的派上用場。

步凡此前在沙漠獵隕。（紅星新聞）

抵達廣州後，步凡團隊立即投入工作，他們四處走訪目擊者，收集和分析各類影片資料，結合專業軌道計算，並專門到海南、湛江等地實地走訪和測算。團隊耗時兩天分析火流星軌跡。通過目擊者影片和監控資料，計算流星體滑入大氣層的角度、速度和可能落點，經過測算得出關鍵結論，隕石隕落區就在陸地。憑借豐富的實戰經驗，他們將搜索範圍縮小到電白區沙院鎮與小良鎮交界的一片區域。

6月1日上午，他們採用「無人機高空偵察+地面徒步搜尋」的模式，沿著計算的隕石飛行軌跡，在半徑2公里的範圍通過無人機搜尋。一個多小時後，他們在電白區沙院鎮一處荔枝園發現一個可疑撞擊坑。無人機拍攝顯示一個直徑1.2米的坑洞，周圍泥土四散，顯示出巨大衝擊力特徵。

步凡憶述，起初以為是人為挖的坑洞，但洞口的周圍比較鬆散，有紅土和沙石向四邊散開，就像非常重的物體砸下的坑洞。他徒步接近到發現坑洞的地點確認，發現坑壁上面沒有任何鐵鍬動過的痕跡，初步確定應該是隕石坑。

隕石坑呈喇叭口形狀，上寬下窄。（微信公眾號＠王子堯隕石科普）

步凡和隕石合影。（紅星新聞）

據介紹，隕石坑在一片荔枝樹叢中，呈喇叭口形狀，上寬下窄，坑壁上有明顯的隕石和坑壁摩擦留下的黑色痕跡，泥土中也夾雜著小塊的石頭狀物體。步凡從坑壁上看到第一塊疑似隕石後，起初還不敢相信，「我仔細觀察發現它有非常新鮮的熔殼和斷面，初步判斷出它符合隕石基本的類型了」。

步凡形容，當時的心情「跟做夢一樣，那瞬間的感覺很恍惚。因為畢竟之前沒有經歷過這種事」，更立即聯繫其朋友——國內知名隕石愛好者王子堯。

在坑內壁，步凡發現了熔殼的隕石碎片，部分被泥土覆蓋。隨後，他與團隊成員輪流挖掘10多個小時，才將這塊巨大的隕石取出，隕石及碎片重423公斤。6月2日，王子堯從北京趕赴現場，確認了發現並採集了命名所需的數據。

隕石重423公斤。（微信公眾號＠王子堯隕石科普）

隕石碎片。（紅星新聞）

2025年5月28日晚，一顆火流星劃過茂名上空。（影片截圖）

9月7日，一篇題為《2025年5月28日茂名火流星降落的巨型隕石命名震撼公布：Maoming（茂名）隕石》的文章在網上發布，文章配以大量圖片影片，展示隕石被提取的過程。文章還表明隕石主體持有者為步凡、陳金龍、吳勝強，是他們發現並挖掘了這塊墜落於茂名電白區的隕石。

王子堯證實，隕石樣本一周內即化驗完畢，隕石類型為普通球粒隕石L6，於6月10日提交國際隕石學會命名。9月6日，「Maoming」（茂名）隕石獲得認可。國際隕石學會數據庫數據顯示，該隕石是目前國內目擊降落的第二大單體重量的普通球粒石隕石。

目前，步凡團隊已向國內十餘家科研機構和高校捐贈研究樣本，其中包括中國科學院地球化學研究所月球與行星科學研究中心、中國科學院紫金山天文台等。步凡表示，若有國內科研院所、高校需要標本做研究，可免費提供樣本。

桂林理工大學地質博物館向步凡團隊頒發捐贈證書。（紅星新聞）

紫金山天文台收到步凡團隊捐贈的隕石樣本後，也向他們頒發了捐贈證書。經過檢測後，紫金山天文台出具的《證明書》顯示，隕石是來自太陽系小行星的碎片，形成於45.5億年前。隕石中放射性元素的含量極低，只有地球岩石樣本的百分之一，而鐵隕石中的鈾和釷含量更低，所以隕石都沒有放射性，對人體無害。

天體化學和行星科學實驗室主任、研究員、博士生導師徐偉彪介紹，步凡團隊發現的是一顆非常新鮮的目擊隕石，由於它掉在地球上時間短，保留了很多原始信息，科研價值相對更高。許多隕石帶有小行星上表面的物質成分、物理性質等各方面的信息，通過研究隕石，可獲得小行星第一手資料。

步凡團隊通過無人機找到隕石。（微信公眾號＠王子堯隕石科普）

他表示，這次通過無人機技術尋找到目擊隕石，應該是國內首次，為未來隕石搜尋和科學研究提供了新的技術路徑。

下一步，步凡準備聯繫廣東省內博物館或當地收藏家收藏，「留在發現地廣東，才是它在地球之旅中最好的歸宿」。