猴痘｜同志桑拿「胡同」群組增至3宗　52歲男患者5.2店內有性接觸

衞生署衞生防護中心今日（5日）公布一宗猴痘確診個案，52歲患與5月25日公布的兩宗涉及旺角上海街一所名為「胡同」的同志桑拿個案有流行病學關連，他報稱曾於5月2日潛伏期內於「胡同」有高風險接觸（性接觸）。中心在5月底至6月初曾多次致電該名人士，但未能成功聯繫，遂向他發出短訊，他於6月4日前往衞生署油麻地男性社會衞生科診所求醫，檢測後，證實對猴痘病毒呈陽性反應。



中心與香港愛滋病基金會合作，在未來兩周在該機構位於旺角的會址進行外展猴痘疫苗接種活動，合資格的高風險群組人士（尤其是男男性接觸者），可以到該機構的網頁預約。



首兩名感染猴痘青年均於5月3日到過旺角上海街同志桑拿「胡同」，生署衞生防護中心認為兩人可能於該處所與受猴痘感染人士有高風險接觸而受到感染。(資料圖片）

衞生防護中心表示，52歲病人報稱在5月21日發現生殖器官出現皮疹，但沒有感到疼痛或痕癢，繼而於5月25日出現發燒及喉嚨痛，其後上肢、胸口及肛門位置亦陸續出現皮疹。

中心因應兩名感染猴痘青年於5月1日或5月3日或兩日，都到過旺角上海街同志桑拿「胡同」，因而展開追蹤。中心人員曾在在5月底至6月初曾多次致電該名52歲男子，但未能成功聯繫，遂向他發出短訊。

52歲男子於6月4日前往衞生署油麻地男性社會衞生科診所求醫，並告知醫護人員相關的高風險接觸史，中心隨即安排他到仁濟醫院接受隔離治療，目前情況穩定。他的樣本經中心公共衞生化驗服務處檢測後，證實對猴痘病毒呈陽性反應。中心表示，根據病人提供的資料，他沒有接種猴痘疫苗。

最新病人到「胡同」日子為5月2日，與前兩名青年病人不重疊。中心正繼續就個案進行流行病學調查，會設法聯繫與他有高風險接觸的人士，並將個案通報世界衞生組織。

圖為2024年8月20日路透社拍攝的設計圖片中，有貼上「猴痘（Mpox）病毒檢測結果呈陽性」標籤的試管。（Reuters）

衞生防護中心表示，繼續密切跟進調查涉及「胡同」的個案，現時已成功聯絡約300名曾於五月一日或之後到訪該處所的人士，當中未有發現其他個案，中心已向他們提供健康教育及繼續進行醫學監測。中心再次呼籲曾於5月1日或之後到訪該處所的人士，致電中心設立的猴痘熱線（2125 2373），中心會為他們提供健康評估及建議，熱線每日上午9時至下午6時運作。由於調查仍然進行中，該處所由5月26日起暫時關閉。

自2022年起至今，本港共錄得88宗猴痘個案（71宗本地個案和17宗輸入個案），包括上述個案，全部病人均為男性。流行病學調查顯示，絕大部分個案曾進行高風險性行為，包括與陌生人發生性行為或在沒有佩戴安全套的情況下進行性行為。