猴痘｜同志桑拿「胡同」群組增至3宗 52歲男患者5.2店內有性接觸
衞生署衞生防護中心今日（5日）公布一宗猴痘確診個案，52歲患與5月25日公布的兩宗涉及旺角上海街一所名為「胡同」的同志桑拿個案有流行病學關連，他報稱曾於5月2日潛伏期內於「胡同」有高風險接觸（性接觸）。中心在5月底至6月初曾多次致電該名人士，但未能成功聯繫，遂向他發出短訊，他於6月4日前往衞生署油麻地男性社會衞生科診所求醫，檢測後，證實對猴痘病毒呈陽性反應。
中心與香港愛滋病基金會合作，在未來兩周在該機構位於旺角的會址進行外展猴痘疫苗接種活動，合資格的高風險群組人士（尤其是男男性接觸者），可以到該機構的網頁預約。
衞生防護中心表示，52歲病人報稱在5月21日發現生殖器官出現皮疹，但沒有感到疼痛或痕癢，繼而於5月25日出現發燒及喉嚨痛，其後上肢、胸口及肛門位置亦陸續出現皮疹。
中心因應兩名感染猴痘青年於5月1日或5月3日或兩日，都到過旺角上海街同志桑拿「胡同」，因而展開追蹤。中心人員曾在在5月底至6月初曾多次致電該名52歲男子，但未能成功聯繫，遂向他發出短訊。
52歲男子於6月4日前往衞生署油麻地男性社會衞生科診所求醫，並告知醫護人員相關的高風險接觸史，中心隨即安排他到仁濟醫院接受隔離治療，目前情況穩定。他的樣本經中心公共衞生化驗服務處檢測後，證實對猴痘病毒呈陽性反應。中心表示，根據病人提供的資料，他沒有接種猴痘疫苗。
最新病人到「胡同」日子為5月2日，與前兩名青年病人不重疊。中心正繼續就個案進行流行病學調查，會設法聯繫與他有高風險接觸的人士，並將個案通報世界衞生組織。
衞生防護中心表示，繼續密切跟進調查涉及「胡同」的個案，現時已成功聯絡約300名曾於五月一日或之後到訪該處所的人士，當中未有發現其他個案，中心已向他們提供健康教育及繼續進行醫學監測。中心再次呼籲曾於5月1日或之後到訪該處所的人士，致電中心設立的猴痘熱線（2125 2373），中心會為他們提供健康評估及建議，熱線每日上午9時至下午6時運作。由於調查仍然進行中，該處所由5月26日起暫時關閉。
自2022年起至今，本港共錄得88宗猴痘個案（71宗本地個案和17宗輸入個案），包括上述個案，全部病人均為男性。流行病學調查顯示，絕大部分個案曾進行高風險性行為，包括與陌生人發生性行為或在沒有佩戴安全套的情況下進行性行為。