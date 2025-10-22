猴痘｜30歲男子確診　潛伏期內曾在台灣有高風險接觸　現正隔離

衞生署衞生防護中心今日（22日）表示，正調查一宗猴痘確診個案，涉及一名30歲男子。他於潛伏期內曾到訪台灣，於當地逗留期間曾有高風險接觸。初步調查顯示，中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心提醒市民提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸，同時強烈建議高風險目標群組人士接種猴痘疫苗。



病人無接種猴痘疫苗 未發現任何流行病學關連

涉案男子於本月11日出現皮膚潰瘍，本周一（20日）到衞生署容鳳書社會衞生科診所求診。病人現於瑪嘉烈醫院進行隔離，情況穩定。

根據病人提供的資料，他沒有接種猴痘疫苗，他於潛伏期內曾在台灣有高風險接觸。中心暫未發現任何資料顯示這宗個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正繼續就個案進行流行病學調查，並會將個案通報世界衞生組織。

港尚未有發現新分支Ib型猴痘病毒株

自2022年至今，本港共錄得81宗猴痘個案，包括65宗本地個案和16宗輸入個案，當中13宗於今年錄得，全部病人均為男性。流行病學調查顯示，絕大部分個案曾進行高風險性行為，包括與陌生人發生性行為或在沒有佩戴安全套的情況下進行性行為。香港至今未有發現新型猴痘病毒株（分支Ib型）的個案。