猴痘｜33歲獨居男確診　曾在香港高風險接觸　瑪嘉烈隔離情況穩定

衞生署衞生防護中心今日（17日）公布，一名33歲獨居男子確診猴痘，病人在11月9日出現皮疹，11月13日到油麻地男性社會衞生科診所求診，現時在瑪嘉烈醫院隔離，情況穩定。而病人無接種猴痘疫苗，在潛伏期內曾在香港有高風險接觸，中心正設法聯繫與他有高風險接觸的人士。



一名33男子確診猴痘，目前情況穩定，安排入住瑪嘉烈醫院隔離。（資料圖片）

病人沒有接種猴痘疫苗 11.9出現皮疹

衞生防護中心今日公布正調查一宗猴痘確診個案，涉及一名33歲男子。病人在11月9日出現皮疹，11月13日到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診。現時獲安排在瑪嘉烈醫院隔離，情況穩定。

衞生防護中心指，病人沒有接種猴痘疫苗，在潛伏期內曾在香港有高風險接觸。中心暫未發現任何資料顯示與本港早前錄得的其他個案有流行病學關連。中心正繼續流行病學調查，設法聯繫與他有高風險接觸的人士，並將個案通報世界衞生組織。

本港今年共錄得15宗猴痘個案 全部病人男性

衞生防護中心又指，香港2022年6月起已制定猴痘準備及應變計劃，並在同年9月出現首宗猴痘確診個案後，啟動該計劃下的戒備級別。實施一系列措施包括加強個䅁監測、接觸者追蹤、公眾教育和疫苗接種等，在過去3年有效防止猴痘在本港爆發。

自2022年起至今，本港共錄得83宗猴痘個案，分別是67宗本地個案和16宗輸入個案，當中今年錄得15宗，全部病人均為男性。流行病學調查顯示，絕大部份個案進行高風險性行為，包括與陌生人發生性行為或在沒有佩戴安全套的情況下進行性行為。香港至今未有發現新型猴痘病毒株（分支Ib型）的個案。

衞生署呼籲高風險群組人士接種猴痘疫苗。

籲高風險群組人士接種猴痘疫苗 減低感染機會

衞生防護中心提醒高風險群組人士應接種猴痘疫苗，以減低感染或感染後出現較嚴重病徵的機會。若出現猴痘症狀包括皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等，或懷疑受感染者應立即求醫並接受治療，不應與其他人進行可能接觸到皮疹或體液的活動。

中心設有電話熱線（2125 2373），逢周一至五（公眾假期除外）上午9時至下午5時運作。任何人懷疑或憂慮曾與確診病人有高風險接觸，尤其是男男性接觸者或曾與陌生人發生性行為，可致電熱線查詢及獲取相關的健康建議。

衞生防護中心呼籲，高風險目標群組人士接種猴痘疫苗。（Getty）

全部社會衞生科診所提供猴痘疫苗接種

衞生署為高風險群組提供接種猴痘疫苗服務，以下高風險目標群組人士可以自願形式接種猴痘疫苗：

1. 曾進行高風險性行為，例如擁有多名性伴侶、性工作者、過去1年有性傳播感染史；

2. 負責照顧猴痘確診病人的醫護人員；

3. 處理動物傳染痘病毒的實驗室人員；

4. 當本港動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員。

高風險目標群組人士可在衞生署轄下全部社會衞生科診所接種猴痘疫苗，無須預約，包括柴灣社會衞生科診所、灣仔男性社會衞生科診所、灣仔女性社會衞生科診所、油麻地男性社會衞生科診所、油麻地女性社會衞生科診所、容鳳書社會衞生科診所、粉嶺社會衞生科診所和屯門社會衞生科診所）及衞生署油麻地綜合治療中心。

而衞生署九龍灣綜合治療中心，以及醫管局伊利沙伯醫院和瑪嘉烈醫院的特別內科診所，亦為到診者提供猴痘疫苗接種服務。