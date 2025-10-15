猴痘｜41歲男子確診　潛伏期內曾到訪台灣　正進行隔離　情況穩定

衞生署衞生防護中心今日（15日）表示，正調查一宗猴痘確診個案。該名41歲男子上周一（6日）出現發燒，至上周三（8日）皮膚出現膿皰，其後求醫。他現於瑪嘉烈醫院進行隔離，情況穩定。據病人提供的資料，他於潛伏期內曾到訪台灣。今次是今年以來本港第12宗猴痘個案，全部病人均為男性。中心暫未發現任何資料顯示這宗個案與早前錄得的其他個案有流行病學關連。



衞生署衞生防護中心今日（15日）表示，正調查一宗猴痘確診個案。（資料圖片）

衞生防護中心指，一名41歲男子上周一（6日）出現發燒，至上周三（8日）皮膚出現膿皰，至上周五（10日）到衞生署灣仔男性社會衞生科診所求診，證實為猴痘確診。他現於瑪嘉烈醫院進行隔離，情況穩定。

根據病人提供的資料，他於潛伏期內曾到訪台灣。中心暫未發現任何資料顯示這宗個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正繼續就個案進行流行病學調查，並會將個案通報世界衞生組織及台灣衞生當局。

自2022年起至今，本港共錄得80宗猴痘個案（65宗本地個案和15宗輸入個案），當中12宗於今年錄得，全部病人均為男性。流行病學調查顯示，絕大部分個案曾進行高風險性行為，包括與陌生人發生性行為或在沒有佩戴安全套的情況下進行性行為。香港至今未有發現新型猴痘病毒株（分支Ib型）的個案。

中心提醒市民提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸，同時強烈建議高風險目標群組人士接種猴痘疫苗。