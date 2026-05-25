猴痘｜兩青年返內地後確診　5.3到旺角同志場所「胡同」有性接觸

衞生署衞生防護中心今日（25日）公布，接獲中國內地衞生當局通報兩宗曾在香港有高風險接觸的猴痘確診個案，涉及兩名分別28歲及30歲青年，他們同於5月3日前往位於旺角上海街一所名為「胡同」的處所，為男同性戀者常到的桑拿，期間有「高風險接觸」（指有性接觸），但二人互不認識。



中心認為兩人可能於該處所與受猴痘感染人士有高風險接觸而受到感染，已到有關處所進行實地視察，並開展接觸者追蹤工作。中心嘗試獲取在當日曾光顧該處所的顧客名單，然而處所的負責人未能掌握有關顧客的資料。



兩名感染猴痘青年均於5月3日到過旺角上海街同志桑拿「胡同」。該店2023年4月底都曾有顧客進行「高風險接觸」後感染猴痘，店方同年5月11日貼出告示「停電休息1天」。(資料圖片）

28歲男患者腹股溝部位腫痛 30歲男患者下肢雙側出現皮疹

衞生防護中心今日表示，中心透過聯防聯控機制，接獲中國內地衞生當局通報兩宗曾在香港有高風險接觸的猴痘確診個案，中心立即進行跟進及流行病學調查。

根據內地衞生當局的調查資料，首宗個案涉及一名28歲男子，他於5月8日出現發燒，及腹股溝部位腫痛；在潛伏期內，他曾於5月3日前往位於旺角上海街一所名為「胡同」的處所，期間有高風險接觸。第二宗個案涉及一名30歲男子，他於5月15日下肢雙側出現皮疹；他在潛伏期內，曾於5月1日及5月3日前往上述處所，並有高風險接觸。

2人互不認識 5月3日同一時段在「胡同」逗留數小時

中心表示，雖然兩人互不認識，但在5月3日同一時段曾在「胡同」逗留數小時。兩人發病後的樣本檢測均對猴痘病毒呈陽性反應，兩人目前情況穩定，正在中國內地接受治療。中心認為兩人可能於該處所與受猴痘感染人士有高風險接觸而受到感染。

感染猴痘的4歲女孩。（維基百科）

「胡同」負責人稱未能掌握有關顧客資料 影響追蹤工作

衞生防護中心表示，已到有關處所進行實地視察，並開展接觸者追蹤工作。中心嘗試獲取在當日曾光顧該處所的顧客名單，然而「胡同」的負責人未能掌握有關顧客的資料。中心已為員工提供健康教育，所有員工至今均無出現病徵。

中心表示，接觸者追蹤和感染源頭調查工作仍在進行中，會與中國內地衞生當局保持緊密溝通，及交流相關流行病學調查及接觸者追蹤工作。

圖為2024年8月20日路透社拍攝的設計圖片，相中是一支貼着標籤的試管。標籤印有「對猴痘檢測呈陽性反應」字樣。（REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo）

衞生防護中心籲於5月1日或之後到訪「胡同」人士電電特設電話熱線

衞生防護中心已設立電話熱線（2125 2373），逢星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午6時運作。中心呼籲曾於5月1日或之後到訪「胡同」的人士，特別是在該處所曾與陌生人有性接觸的人士，盡快致電猴痘電話熱線，以便中心提供健康評估及建議，中心會安排有相關病徵人士接受檢測。

中心表示，亦已提醒醫院管理局及中心轄下的社會衞生科診所的醫護人員，如發現病人有相關病徵及曾前往該處所，應安排病人採樣接受檢測。

猴痘疫苗。 (Getty)

衞生署高風險目標群組人士以自願形式接種猴痘疫苗

中心表示，猴痘一般不會經空氣或飛沫傳播，亦不會經社交接觸傳播。中心提醒市民，尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快求醫，不應與其他人進行可能接觸到皮疹或體液的活動。

猴痘疫苗可預防感染和嚴重疾病。衞生署為高風險群組提供接種猴痘疫苗服務，以下高風險目標群組人士可以自願形式接種猴痘疫苗：

曾進行高風險性行為，例如擁有多名性伴侶、性工作者、過去十二個月有性傳播感染史；

負責照顧猴痘確診病人的醫護人員；

處理動物傳染痘病毒的實驗室人員；及

當本港動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員。



高風險目標群組人士可於衞生署轄下全部社會衞生科診所（柴灣社會衞生科診所、灣仔男性社會衞生科診所、灣仔女性社會衞生科診所、油麻地男性社會衞生科診所、油麻地女性社會衞生科診所、容鳳書社會衞生科診所、粉嶺社會衞生科診所和屯門社會衞生科診所）及衞生署油麻地綜合治療中心接種猴痘疫苗，無須預約。

衞生署九龍灣綜合治療中心，以及醫院管理局伊利沙伯醫院和瑪嘉烈醫院的特別內科診所亦會為到診者提供猴痘疫苗接種服務。