尖沙咀IKEA冰凍甜點樣本大腸菌群超標1.4倍　食環署指令即時停售

食環署食安中心今日（12日）公布，位於尖沙咀K11購物藝術館（K11 Art Mall）的IKEA的一個冰凍甜點樣本的大腸菌群含量超出法例上限1.4倍。中心已指令其即時停售及銷毀所有有問題的冰凍甜點，署方指大腸菌群含量超出法例標準，僅顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。



位於尖沙咀K11購物藝術館的IKEA。（IKEA圖片）

位於尖沙咀K11購物藝術館的IKEA。（IKEA圖片）

檢測樣本每克含240個大腸菌群

中心發言人指，透過恆常食物監測計劃，從尖沙咀一持牌冰凍甜點製造廠抽取樣本進行檢測。結果顯示，該樣本的大腸菌群含量為每克240個，超出法例上限。

發言人說，中心已知會有關冰凍甜點製造廠上述違規事項，並指令其即時停售及銷毀所有有問題的冰凍甜點。中心亦已向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，以及要求該冰凍甜點製造廠進行徹底清潔和消毒。

位於尖沙咀K11購物藝術館的IKEA。（IKEA圖片）

根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群。違法者一經定罪，最高可處罰款一萬元及監禁三個月。大腸菌群含量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。

中心會繼續跟進事件和採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。