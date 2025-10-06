荃灣如心廣場蜜雪冰城及海之戀Donki雪糕大腸菌群超標　指令停售

食物環境衞生署食物安全中心今晚（6日）公布，中心分別從荃灣兩間零售店舖抽取的兩個雪糕樣本，大腸菌群含量超出法例上限，分別高出15倍及2.3倍。據悉。兩店分別為如心廣場二期101A的蜜雪冰城，以及海之戀商場的Donki荃灣店。中心已知會有關商戶上述違規事項，有關商戶已按中心指示停售及棄置相關食品。



如心廣場二期101A的蜜雪冰城的一個雪糕樣本，大腸菌群含量超出法例上限。（Openrice圖片）

海之戀商場的Donki荃灣店的一個雪糕樣本，大腸菌群含量超出法例上限。（資料圖片／吳嘉俊攝）

食物安全中心發言人表示，中心分別從荃灣兩間零售店鋪抽取上述雪糕樣本進行檢測。結果顯示，兩個樣本的大腸菌群含量分別為每克1,600個和每克330個，超出法例上限。根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群，換言之，兩個樣本分別高出上限15倍及2.3倍。

發言人表示，中心已知會有關商戶上述違規事項；有關商戶已按中心指示停售及棄置相關食品。中心亦已向有關商戶負責人和員工作出食物安全和衞生教育，並要求有關商戶進行徹底清潔和消毒。

根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），違法者一經定罪，最高可處罰款一萬元及監禁三個月。大腸菌群含量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。中心會繼續跟進事件和採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。