荃灣如心廣場蜜雪冰城及海之戀Donki雪糕大腸菌群超標 指令停售
撰文：倪清江
出版：更新：
食物環境衞生署食物安全中心今晚（6日）公布，中心分別從荃灣兩間零售店舖抽取的兩個雪糕樣本，大腸菌群含量超出法例上限，分別高出15倍及2.3倍。據悉。兩店分別為如心廣場二期101A的蜜雪冰城，以及海之戀商場的Donki荃灣店。中心已知會有關商戶上述違規事項，有關商戶已按中心指示停售及棄置相關食品。
食物安全中心發言人表示，中心分別從荃灣兩間零售店鋪抽取上述雪糕樣本進行檢測。結果顯示，兩個樣本的大腸菌群含量分別為每克1,600個和每克330個，超出法例上限。根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群，換言之，兩個樣本分別高出上限15倍及2.3倍。
發言人表示，中心已知會有關商戶上述違規事項；有關商戶已按中心指示停售及棄置相關食品。中心亦已向有關商戶負責人和員工作出食物安全和衞生教育，並要求有關商戶進行徹底清潔和消毒。
根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），違法者一經定罪，最高可處罰款一萬元及監禁三個月。大腸菌群含量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。中心會繼續跟進事件和採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。
大腸菌群｜Kochi Ice紅茶雪糕超標0.4倍 食安中心指示進口商回收啟德AIRSIDE「Smile Froyo . Cake . Gift」冰凍乳酪大腸菌群超標火炭冰凍甜點製造廠雪糕樣本大腸菌群超標1.6倍 食環沒公布名稱蜜雪冰城凍品大腸菌群超標70%！與大腸桿菌點分 恐腎衰竭水都高危蜜雪冰城好運中心店冰凍甜點樣本大腸菌群超標70% 食環署或檢控大腸菌群｜展覽檔「珍菌天下」榴槤雪糕超標0.1倍 遭令停售回收馬來西亞XO-ice貓山王榴槤雪糕大腸菌群超標達30% 遭食環署封存