酷熱｜上水兩運動場熱爆　小六生為紓壓籃球照打：10分鐘就要休息

黃色工作暑熱警告現正生效，上水兩個運動場今午（29日）溫度分別錄得35度及41度。雖然天氣炎熱，亦有人在場內做運動。有小六學生正值考試期，今早考完試後到籃球場打波紓壓，他們表示「（天氣熱）打咗10分鐘就要休息，平時可以打30分鐘先抖」，亦有七旬伯伯表示「心靜自然涼」。



今日（29日）下午2時14分，上水石湖墟遊樂場屏幕顯示氣溫達42度。（林子慰攝）

北區運動場外掛有酷熱天氣警告牌。（何穎賢攝）

北區運動場外掛有酷熱天氣警告牌。（林子慰攝）

下午市區錄得34度高溫再創今年最熱紀錄，新界再高一兩度，截至下午2時30分，上水的天文台官方最高氣溫是36.5度，今日下午1時，上水北區運動場屏幕顯示氣溫達35度，外面籃球場則有3人做運動。

今日下午1時，上水北區運動場屏幕顯示氣溫達35度。（何穎賢攝）

今日下午1時，上水北區運動場屏幕顯示氣溫達35度，外面籃球場則有3人做運動。（何穎賢攝）

小六學生黃同學和曾同學今早考試，為紓解考試壓力特意到籃球場打波。剛到場約10多分鐘，他們已熱得滿頭是汗，需到場邊補充水分及休息。

小六學生黃同學（右）和曾同學（左）今早考試，為紓解考試壓力特意到籃球場打波。（何穎賢攝）

小六學生黃同學和曾同學今早考試，為紓解考試壓力特意到籃球場打波。（林子慰攝）

石湖墟遊樂場顯示屏顯示41度高溫 烈日當空空無一人

他們表示，今日天氣比預期中熱，認為高溫不適合在室外做運動，惟「屋企無聊」，外加室內運動場比較難訂場，希望下次打波時天氣可以更涼爽。一街之隔的石湖墟遊樂場顯示屏則顯示41度高溫，無人在內做運動。

79歲陳伯伯則在場邊散步及拉筋表示，每一日都會做1小時左右運動，促進排汗，未覺近日特別熱，「心靜自然涼，我夜晚訓覺都唔開冷氣同風扇」。（何穎賢攝）

79歲陳伯伯則在場邊散步及拉筋表示，每一日都會做1小時左右運動，促進排汗，未覺近日特別熱，「心靜自然涼，我夜晚訓覺都唔開冷氣同風扇」。（林子慰攝）

近8旬陳伯酷熱下拉筋 抗熱小秘訣是：心靜自然涼

79歲陳伯伯在上水北區運動場場邊散步及拉筋表示，每一日都會做1小時左右運動，促進排汗，未覺近日特別熱，「心靜自然涼，我夜晚訓覺都唔開冷氣同風扇」，又說「如果真係太熱，我都唔會落黎啦」。至於抗熱小秘訣，他重申心靜自然涼及飲水，「我一日飲兩公升水」。一街之隔的石湖墟遊樂場顯示屏則顯示41度高溫，無人在內做運動。