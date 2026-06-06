結業潮｜執笠倉再執笠　開業10年荃灣店將告別　散貨場林立現轉變

【結業潮／執笠倉／文具店】平價連鎖家品雜貨舖「執笠倉」繼上月宣布，開業9年的黃埔店成為「第一滴血」，7月租約期滿後將會離場，不租續租；執笠倉今日（6日）又在社交平台發文公布，開業10年的荃灣眾安街分店將步結業後塵，公告中指近年該店周邊只有長者會行經，加上散貨場林立，出現零售模式轉變，故決定租約期滿後告別街坊，由即日起開始執笠清貨，全場買滿50元可享8折優惠。



記者下午到荃灣店查詢有關結業消息，但店員表示暫未知實際結業日期，着記者向公司查詢。不少街坊專程來購物，店內不時有顧客在收銀處排隊輪候結賬。有顧客大手買入多支原子筆，稱「𠵱家10蚊兩支咁平，買多幾支返屋企」。



執笠倉荃灣眾安街分店將租約期滿告別街坊，由即日起開始執笠清貨，吸引多人入內選購。(彭紹殷攝)

執笠倉荃灣眾安街分店將租約期滿告別街坊，由即日起開始執笠清貨，吸引多人入內選購。(彭紹殷攝)

執笠倉今日（6日）在社交平台發文公布，開業10年的荃灣眾安街分店將租約期滿結業，公告中解釋，因近年眾安街大多數只有長者會行經，加上周邊散貨場林立，出現零售模式轉變，故決定約滿後告別街坊，由即日起開始執笠清貨，全場買滿50元可享8折優惠。

該帖文更貼出執笠倉眾安街店10年前開業時的相片，當時店長穿着公仔衣服派傳單，供街坊集體回憶 。有網民留言表示「嗰頭龍蛇混雜，行街都費事行嗰一頭，根本無得做」；亦有網民關心本來養在店內的「貓店長」何去何從。

店內貼上執笠清貨告示，買滿$50享8折優惠（彭紹殷攝)

有關結業消息傳出後，荃灣眾安街店今日下午有不少顧客專程前來選購貨品，一直有人流在收銀處排隊輪候結賬。該些顧客大多買文具和文件夾為主，有顧客稱因為有折扣優惠，多買數支原支筆，並笑稱：「𠵱家10蚊兩支咁平，買多幾支返屋企。」

記者曾向店員查詢結業日期，但店員回應稱暫時只知道租約期滿，實際結業日期需向公司查詢。店內多處貼上「租約期滿」、「告別荃灣、十載同行、感恩有您」及「全場8折」等字句。

執笠倉荃灣店門外及店內都貼上「租約期滿」、「告別荃灣」等字句。（彭紹殷攝）

執笠倉荃灣店門外及店內都貼上「租約期滿」、「告別荃灣」等字句。（彭紹殷攝）

翻查資料，執笠倉於深水埗西九龍中心的蘋果商場內開設第一家店舖，最初銷量不佳，面臨結業危機，創辦人以「執笠清貨」作號召，生意卻意外火爆，同年於同一商場租下多個舖位，命名為「執笠倉」主力賣雜貨。

不過，近年因經濟差及消費模式轉變，執笠倉接連縮減業務規模，上月曾宣布，正在與文具佬生活百貨進行資源統合，需要檢視全線門店，地區重疊及長期表現不理想的店舖，將要「忍痛調整」，其中開業9年的黃埔店將成為「第一滴血」，7月租約期滿後不再續租。

執笠倉荃灣店即將結業，今午人流不俗，兩層均有顧客選購貨品。（彭紹殷攝）