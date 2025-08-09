執笠倉北角店8.23結業「止蝕離場」惹勞工處關注　籲支持本地零售

平價連鎖家品雜貨舖「執笠倉」日前公布，北角分店租約屆滿，將於8月23日最後營業，形容是「止蝕離場」。自「執笠倉都執笠」消息傳出，引起多方關注，店方今日(９日)在社交平台表示，連勞工處都來電查問「關心」其公司營運狀況。店方重申，「執笠倉真係會執笠」，但屬重組分店網絡，以減低租金成本。



至於是否被去年12月在北角開設分店的淘多多搶佔生意，執笠倉則回應說「無從判斷」，並舉例觀塘開源道分店經已續租，而淘多多早前則約滿離場，「相信每一間店舖都有自己嘅經營決策」。執笠倉呼籲市民支持本地實體零售，「等我哋零售行業有生存嘅空間」。



執笠倉在社交平台發帖，指北角分店約滿結業，形容是「止蝕離場」，又指正在重組分店網絡，以減低租金成本。該分店正進行減價促銷，全場購物滿100元即享有全單八折優惠；購物滿300元享有全單七折優惠。

翻查資料，同樣主打平價的連鎖家品雜貨舖「淘多多」去年12月在北角開業。有網民留言詢問是否被淘多多搶佔生意？執笠倉則回應說「無從判斷」，並舉例觀塘開源道分店經已續租，而淘多多早前則約滿離場，「相信每一間店舖都有自己嘅經營決策」，不予置評。

近年不少港人透過內地電商平台如淘寶或拼多多購物。執笠倉指由於在香港開設實體店，「租金人工雜費樣樣都係錢」，商品價格自然不及電商平台，但強調店方提供即時銷售，既讓顧客感受實物，亦可節省時間成本。店方形容，不論是國內電商或其他同行，均屬「良性競爭」。

執笠倉又說近年港人消費模式改變，高檔貴價文具市場逐漸萎縮，並強調店方不僅出售內地商品，更提供其他日韓台精品，呼籲市民支持本地實體零售，「等我哋零售行業有生存嘅空間」。據社交專頁顯示，執笠倉現時有13間分店，遍布旺角及荃灣等地，其中旗艦店設於深水埗長沙灣道。