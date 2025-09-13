執笠倉再執笠｜元朗店預告10月結業　老闆：租金不合理　另覓舖位

平價連鎖家品雜貨舖「執笠倉」繼北角分店於8月「止蝕離場」結業後，今晚（13日）亦在社交媒體宣布元朗分店將營業至10月，不再續約。店方表示，曾努力與業主多次磋商，仍然不能在租金及租期達成共識，「唯有忍痛結業」，並表示會盡快在同區重新尋找一間舖位，店方強調：「唔係全線執笠，只係重整業務。」



執笠倉元朗分店今晚（13日）在社交平台Facebook宣布，將營業至10月，不再續約。（執笠倉facebook圖片截圖）

執笠倉今晚（13日）在社交平台Facebook宣布，位於元朗教育路的分店將營業至10月，不再續約。店方在公告表示，老闆在最近一兩個月，努力與業主方面多次磋商，仍然不能在租金及租期達成共識，並指責租金不合理，「唯有忍痛結業」。文中又指出，元朗分店由2019年尾開始起租用該舖位，「已經租咗五年，期間經歷風風雨雨，從冇拖欠交租，遲交租紀錄」。

執笠倉今晚（13日）在社交平台公布，元朗店因租約及租期未能與業主達成共識，預告將於10月結業。(執笠倉FB截圖)

店方又在文中透露，指老闆收到地產消息，鄰舖租戶能以一個比較合理、貼近現實的租金成功續租，「遇唔遇到好業主…真係一念天堂、一念地獄」。不過，店方表明會盡快在元朗區重新尋找一間舖位，強調：「唔係全線執笠，只係重整業務」