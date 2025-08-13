北角執笠倉都要執笠　學者分析難敵網購包郵　顧客嘆平價貨舖都執

【淘寶／拼多多／淘多多／零售業／降級消費】香港零售業受到內地電商平台包郵到港的衝擊，近年爆發結業潮，特賣場同樣不能倖免，位於北角英皇道的執笠倉及淘66即將結業，同一段街道只餘下「逆市奇葩」淘多多成為最後贏家。有市民分析指，北角特賣場競爭大，早已預料終有店舖捱不住結業；另有街坊直言執笠倉及淘66的貨物不夠豐富，「咁平嘅舖頭都要執笠喇，即係大家心照啦，哈哈哈哈。」



經濟學者李兆波分析指，執笠倉在疫情結束後需要同時面對兩類型競爭對手，包括內地電商淘寶及拼多多、本地實體店則有日本100円店及淘多多，估計因而結業。淘多多創辦人強調面對內地電商的競爭將「逆流而上」，趁着本港租金下調期間繼續擴展，例如葵芳店今個月底即將開幕，期望能夠增強競爭力，抵禦拼多多及淘寶密集的自提點。



北角站昌明洋樓5間向英皇道舖位，開了3間淘寶式特賣場。其中淘66近期推出買滿100元享66折結業清貨優惠。（陳葦慈攝）

特賣場近年在本港遍地開花，其中平民區北角成為插旗熱點，包括淘66。（陳葦慈攝）

北角站昌明洋樓5間向英皇道舖位，開了3間淘寶式特賣場。去年12月開店的淘多多，長時間要排隊付款。（陳葦慈攝）

50米長路段5間舖位 執笠倉、淘66及淘多多各佔一間

近港鐵北角站出口的昌明洋樓一段約50米長路段，5間面向英皇道舖位，聚集執笠倉、淘66及淘多多3間淘寶式特賣場。其中執笠倉及淘66預告即將結業，前者早於新冠疫情前進駐北角，也只能夠止蝕離場。究竟兩店結業原因是不敵競爭對手淘多多，還是受到內地電商平台的衝擊？

李兆波︰執笠倉面對內憂外患 難敵淘寶拼多多

經濟學者李兆波分析指，港人疫情期間無法北上消費及遊日購物，特賣場仍有一定生存空間，惟疫情結束後需要同時面對兩類型競爭對手，包括內地電商如淘寶及拼多多，本地實體店則有日本100円店及淘多多等，惟執笠倉等特賣場的貨品並非別具特色，估計因而選擇結業。

即係其實內憂外患，如果面對住咁多競爭對手，香港成本又咁高既話，就好難捱。如果冇乜競爭對手，我覺得佢（執笠倉）仲可以做落去。 經濟學者李兆波

經濟學者李兆波表示，執笠倉在疫情結束後需要同時面對兩類型競爭對手，包括內地電商淘寶及拼多多、本地實體店則有日本100円店及淘多多。（資料圖片）

蔡小姐對執笠倉的結業感到可惜，感嘆又失去購物的好去處。（陳葦慈攝）

執笠倉在全港共有13間分店 北角店結業前仍有捧場客

目前執笠倉全港共有13間分店，遍布旺角及荃灣等地，旗艦店位於深水埗長沙灣道。其實執笠倉面對激烈的競爭下，仍留有大批捧場客，例如居於西灣河的熟客蔡小姐周二早上路過北角時，便順道購買4元的雞皮紙，並感嘆將失去購物的好去處。

執笠倉熟客感嘆適者生存︰香港地𠵱家係咁

蔡小姐認為執笠倉與淘多多的定位不同，前者出售文具為主，後者則是雜貨店，惟北角特賣場競爭激烈，因此她早已預料終有店舖捱不住結業。「好正常啦，一間執就一間開，𠵱家係咁㗎啦，有咩辦法啫……你有乜可能人就咁多，(同位置)開三間，呢個世界適者生存，香港地𠵱家係咁。」

街坊陳先生說︰「咁平嘅舖頭都要執笠喇，即係大家心照啦，哈哈哈哈。」

淘66近半個鐘僅數名顧客 街坊︰咁平都要執笠大家心照

另一邊廂，淘66的知名度較低，人流也是三店中最少，近半小時只得寥寥數名顧客埋單，生意似乎不似如期，反觀淘多多部份時間更需要排隊付款。街坊陳先生便經常到淘多多購物，直言執笠倉及淘66的貨物不夠豐富，「咁平嘅舖頭都要執笠喇，即係大家心照啦，哈哈哈哈。」

李先生與太太擔心淘多多在缺乏競爭下將會加價。（陳葦慈攝）

淘多多熟客專程筲箕灣到北角幫襯 憂未來無競爭加價

由於筲箕灣的雜貨店不多，李先生與太太平日專程到北角購物，周二早上在淘多多花費59元購買一個充電寶及兩條充電線。他們大讚該店的款式更豐富及便宜，但擔心缺乏競爭下將會加價，「在我哋消費者角度都係可惜，少咗啲選擇性，少咗競爭價錢唔會話下降嘛。」

李先生與太太今在淘多多花上59元購買一個充電寶及兩條充電線。（陳葦慈攝）

淘多多強調「逆流而上」 開分店增加覆蓋點

不過淘多多並非沒有競爭對手，創辦人之一的陳潤華向《香港01》表示，淘多多全線10多間店舖同樣受到內地電商包郵到港的衝擊，6月及7月份的生意額更下跌一成。但他不選擇結業止損，反而強調「逆流而上」，趁着本港租金下調期間繼續擴展，期望能夠「拉上補下」，並不斷增強競爭力。

因為拼多多淘寶都設好多自提點，如果我哋覆蓋點唔夠大，呢個都係威脅嚟，所以我哋都想普及多啲唔同嘅地區。 淘多多創辦人之一陳潤華

淘多多創辦人之一陳潤華認為拼多多帶來的衝擊，才是特賣場結業潮的主因。（資料圖片／梁鵬威攝）

葵芳店本月底開幕、下月攻新界西北 計劃進軍東南亞

陳潤華透露，繼西環店7月份開幕後，擴張步伐不會放緩，例如葵芳店即將在本月底開幕，佔地2千多平方呎，其後下個月再擴展至新界西北，屆時全線將有16間店，同時繼續在各區物色合適的舖位。他更計劃進軍東南亞，務求未來可持續發展。