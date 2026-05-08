結業潮｜執笠倉也「執笠」　黃埔店資源整合第一滴血　7月結業

【結業潮／執笠倉／文具店】執笠倉昨晚（7日）公布，正在與文具佬生活百貨進行資源統合，需要檢視全線門店，地區重疊及長期表現不理想的店舖，將要「忍痛調整」，其中開業9年的黃埔店將成為「第一滴血」，7月租約期滿後不再續租，由即日起開始執笠清貨，顧客買滿100元將享有7折。翻查資料，執笠倉與文具佬是「一家人」，兩品牌的創辦人現時為一對夫婦。



執笠倉宣布開業9年的黃埔店即將結業，顧客買滿100元可享7折。（執笠倉FB圖片）

執笠倉公布，由於全線正在資源整合，黃埔店租約將於7月到期，公司決定不再續租，正式結束營業。（Google Map街景截圖）

執笠倉檢視全線門店 地區重疊及長期表現不理想需結業

執笠倉昨晚以「黃埔會成為我哋資源整合後第一滴血」為題公布，由於執笠倉正在與文具佬生活百貨資源統合，需要重新檢視每間門店，地區重疊及長期表現不理想的店舖，將要「忍痛調整」，其中黃埔店租約將於7月到期，公司決定不再續租，正式結束營業。

執笠倉又指，黃埔是具有特別意義的地方，是執笠倉首間走進中產地區的分店，為答謝街坊9年以來對黃埔店的支持，由即日起開始執笠清貨，顧客買滿100元將享有7折。

執笠倉創辦人蘇曉芬（右）與文具佬創辦人羅家昌（左）為夫婦。（文具佬FB圖片）

執笠倉與文具佬為一家人 2016年文具佬老闆加入執笠倉

翻查資料，執笠倉創立於2014年，創辦人蘇曉芬（人稱7嫂）與前夫離婚後，為保障日後生計在深水埗西九龍中心內的蘋果商場開店，主要出售來自內地的飾品及文具，惟初時銷量平平，就在臨近結業之際只能祭出「執笠清貨」，生意卻意外火爆，其後她同年再在蘋果商場再租下多個舖位，並命名為「執笠倉」。

直至2016年，蘇曉芬遇到現任丈夫羅家昌（人稱7哥），為文具佬生活百貨的創辦人，以及文具批發商東方文具公司的行政總裁。羅家昌成為執笠昌的新股東後，兩公婆齊齊拍住上，從此執笠倉門店數量飆升，擴展至目前的14間。